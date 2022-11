Tom Gauld (Un policía en la luna) es conocido como “El dibujante de los amantes de la literatura” porque realiza una tira semanal sobre libros en The Guardian, en la que combina la alta cultura con el humor inglés más inteligente. La editorial Salamandra Graphic ha publicado dos imprescindibles tomos recopilatorios: En la cocina con Kafka (2018) (con el que consiguió el Premio Eisner a la mejor publicación humorística) y La venganza de los bibliotecarios (2022), que el autor ha presentado en Madrid.

Preguntamos a Tom Gauld cuál cree que es el secreto para hacer humor inteligente, que nos haga pensar y reír a la vez: “No lo sé –confiesa-. Algunas semanas no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Incluso llego a pensar que no he aprendido nada en estos 17 años que llevo haciendo esto. El truco es pensar, pararse y esperar a que aparezca la idea en mi cabeza. Y lo más importante es tomarme luego el tiempo necesario para pulir esa idea y convertirla en una tira”.

Tira de 'La venganza de los bibliotecarios'

Una recopilación en la que nos encontramos con varias tiras realizadas durante el confinamiento por el coronavirus. ”Algunas de mis tiras favoritas del libro las hice durante la pandemia -confiesa Gauld-. Y creo que es porque miraba el mundo de otra manera. Estaban pasando cosas nuevas que me llamaban mucho la atención”.

“Por ejemplo, la gente leía mucho más –añade-. Al principio del confinamiento yo estaba muy preocupado, incluso asustado, y por eso empecé a hacer dibujos sobre la pandemia. Pero como todos estábamos en casa y empezamos a leer mucho más, quise reflejar ese aumento de la lectura en mis tiras. Yo también empecé a leer y escribir mucho más”.

Pero… ¿Cree que ese aumento de la lectura fue puntual o la gente ha recuperado el hábito? “No sé cómo están las cosas en España –asegura-, pero en el Reino Unido mis libros están funcionando muy bien, tanto los recopilatorios de tiras como los que hago para niños. Así que creo que la gente está leyendo más que nunca”.

Tira de 'La venganza de los bibliotecarios'

¿Y si los bibliotecarios gobernaran el mundo? En esta nueva recopilación de tiras, Tom Gauld (Aberdeenshire, Escocia, 1976) vuelve a dirigir su afilado e irresistible humor a los escritores, críticos literarios, editores, lectores… y, sobre todo, a los guardianes de los libros: las bibliotecas y bibliotecarios. Os garantizo alguna que otra carcajada y más de una reflexión. En una de las tiras, los bibliotecarios logran dominar el mundo. Preguntamos a Tom Gauld qué cree que pasaría si eso sucediera en la realidad: “Creo que sería espantoso. De hecho, el título del libro surge de esa loca idea: Imaginar que esos bibliotecarios, tan amables y atentos, acaban convirtiéndose, en todo lo contrario, en seres realmente malvados”. Preguntamos a Tom cómo nacieron estas tiras humorísticas sobre literatura: “Fue por casualidad. A diferencia de las novelas gráficas, en las que tengo que encontrar un tema y luego desarrollarlo, las tiras son como un fogonazo, una chispa que surge. Tengo que escribir y dibujar una cada tres o cuatro días y acaban surgiendo”. Tira de 'La venganza de los bibliotecarios'

“En el mundo literario hay soberbia y envidia” Para conseguir ese efecto humorístico, Gauld exagera mucho los defectos de sus personajes, como la soberbia de algunos escritores. “El humor suele surgir cuando las cosas van mal, no cuando van bien. El humor suele aparecer por la dificultad de comunicarnos y yo creo que sí, que en el sector literario hay ese tipo de soberbia que dificulta la comunicación”. Lo curioso es que para escribir sobre esa soberbia se inspira en sí mismo. “Cuando el protagonista de mis tiras es un escritor, suelo inspirarme en mí mismo. Ahí pongo mis peores cualidades que pueden ser la envidia, el ego… pero siempre lo hago de una forma divertida y muy exagerada. El humor empieza por uno mismo. Y espero que esas manías mías diviertan a los lectores”. Ya que hablamos de envidia, preguntamos a Tom si cree que entre el mundo del cómic y la literatura hay muchas envidias. “Creo que sí –asegura-. Pueden ser dos mundos muy diferentes y el cómic sigue estando menospreciado. Pero cuando hago un libro como este, de tiras cómicas sobre literatura, junto a esos dos mundos, y puedo disfrutar del prestigio de la literatura y, a la vez, de la diversión que te ofrece el mundo del cómic”. En cuanto a sí hay algún autor de cómics que envidie, Tom confiesa: “A los que más envidio es a los dibujantes de tiras especializados que hacen auténticas maravillas con ese espacio tan pequeño. Muchos me hacen pensar: “Me hubiera gustado ser yo el que hiciera sus tiras”. Envidio a muchos, pero al que más es a Edward Steed un dibujante del New Yorker. Siempre que veo algún dibujo o tira suya me entra envidia, porque me hubiera gustado hacerlo yo”. Y en este repaso al mundo literario, no podían faltar los críticos. “Creo que los críticos son necesarios y que hay grandes profesionales que, con sus opiniones, nos impulsan a mejorar. Pero en el mundo real no son muy divertidos. Por eso yo los dibujo como si fueran muy crueles con los autores, porque es mi forma hacerlos divertidos para el lector”. Tira de 'La venganza de los bibliotecarios'

Se inspira en cafeterías Tom confiesa que las cafeterías son uno de los lugares que más le inspiran a la hora de crear sus tiras: “Sí, la cosa más parecida que tengo a un secreto para inspirarme, son tres cosas: el café (la cafeína), caminar y acercarme a una cafetería. Gracias a estas tres cosas casi siempre consigo encontrar la manera de trabajar bien”. Además, confiesa que es un lector voraz: “Sobre todo me gustan los cómics, obviamente, pero leo de todo: bestsellers, ciencia ficción, fantasía… No soy un lector rápido, pero me gusta mucho leer y variar constantemente de géneros”. En libro encontramos varias tiras sobre la falta de ideas y la repetición de fórmulas, algo que se critica mucho de la ficción actual. “No creo que sea un problema nuevo –asegura Tom Gauld. Creo que siempre ha habido muchas novelas repetitivas y solo unas pocas originales de verdad. Y lo mismo puede decirse de otros sectores de la cultura. Lo que creo es que nos hemos olvidado de cómo eran esos malos viejos tiempos y los idealizamos”. La venganza de los bibliotecarios también ironiza sobre los nuevos programas que permiten crear novelas e incluso cómics sin intervención humana. “A mí me encanta hacer cómics sobre robots –confiesa Tom-. Sobre todo porque me encanta dibujarlos. Son como tristes y viven en su mundo. Pero creo que tendrá que pasar mucho tiempo para que un algoritmo consiga hacer un buen cómic. Espero que, durante mucho tiempo, los ilustradores y dibujantes puedan seguir viviendo del cómic y construyendo mundos que ahora mismo es imposible que pueda hacer una máquina”. Tom Gauld retratado por Jo Taylor