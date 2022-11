Consultar per no anar a judici: el Col·legi d'Advocats obre les portes

"Prevenir, millor que pledejar": aquest ha estat el lema que ha ressonat pels despatxos del Col·legi d'Advocats. 370 persones han aprofitat les consultes gratuïtes que oferien avui durant la jornada de portes obertes que s'ha dut a terme a Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa. Entre els temes més recurrents destaquen la pujada de les hipoteques, assumptes familiars o els acomiadaments laborals.



"Ens ajuden i orienten en temes que nosaltres no entenem", ha relatat Carlos, una de les persones que ha rebut assessorament en referència a quines ajudes podia demanar i on demanar-les per a la seva discapacitat.