ERC ha confirmado que sus 13 diputados votarán a favor de los Presupuestos de 2023, que con toda probabilidad se convalidarán este jueves en el Congreso después de que el Ejecutivo consiguiera amarrar este miércoles, tras su acuerdo con EH Bildu, los 174 apoyos necesarios para ser aprobados por mayoría simple, antes de su paso por el Senado.

"En política eres lo que dices, lo que haces, lo que defiendes y sobre todo lo que consigues. Esto es lo que ha conseguido ERC en estos Presupuestos a cambio de sus 13 votos", ha señalado el portavoz republicano, Gabriel Rufián, para después enumerar los acuerdos alcanzados con el Gobierno con el fin de dar su apoyo a las cuentas públicas, que dará una holgada mayoría al Ejecutivo para sacar adelante sus terceros presupuestos consecutivos y los últimos de esta legislatura.

Así, el proyecto de ley sumaría hasta 187 votos favorables en la votación prevista este mediodía: PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1); mientras que el BNG anunció este martes que se abstendrá.

En cambio, las cuentas públicas no contarán finalmente con el respaldo de Teruel Existe, tal como sí sucedió en 2020 y 2021, ya que no se ha aceptado su propuesta de elevar las bonificaciones en cotizaciones sociales en provincias despobladas. Tampoco del PP, de Vox, Ciudadanos o los diputados expulsados de UPN, que han confirmado su 'no'.

"Queremos militar en la utilidad" Rufián ha justificado su apoyo a los Presupuestos desde el punto de vista de la "utilidad": "Nosotros hace mucho tiempo dijimos que estábamos hartos de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder; también queremos militar en la utilidad", ha dicho. Y, en ese sentido, ha hecho un "llamamiento" a todos los grupos parlamentarios que también "quieran ayudar y militar en la utilidad" con el fin de "contrarrestar" el que ha llamado "el tiempo de los cenizos": "Cenizos, por un lado, que dicen que la culpa de todo la tiene el más débil, el inmigrante, la mujer, el precario", ha puntualizado, para después mandar un mensaje también a los "cenizos" que a su juicio "dicen que se es mucho más valiente protestando desde un sofá que legislando desde escaño". "Hay que batallar", ha insistido.