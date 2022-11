Mercedes tiene 62 años, experiencia administrativa en el extranjero, dotes de comunicación y ganas de trabajar. Sixto, de 52, avala con cifras de facturación el éxito de su carrera en grandes empresas y proyectos emprendedores. "Muchas gracias, pero no eres el perfil que buscamos", cuentan que les rebota sistemáticamente un mensaje cuando mandan una solicitud a las ofertas que se publican en internet. Ambos se enfrentan a la larga y penosa odisea de buscar un empleo cuando ya han cumplido los 50 años y, en una conversación con RTVE.es, reconocen sentirse "invisibles" y "discriminados".

Fue el gerontólogo Robert Butler quien acuñó en 1975 el término "edadismo" para describir la exclusión de las personas mayores por una serie de estereotipos que se asocian con la vejez. Ese trato desigual puede ocurrir en todas las facetas de la vida, aunque se encona especialmente cuando hablamos de ganarse la vida.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado recientemente la intención de reforzar el "carácter reparativo" de las indemnizaciones por despido, en función de las consecuencias que tiene para el trabajador. Porque no es lo mismo perder el empleo a los 25 años que a los 45 , edad en la que el mercado laboral empieza a castigar. Algunos críticos, no obstante, consideran que el planteamiento podría desincentivar aún más su contratación.

Abocada a la economía sumergida y la precariedad

Pero este no es un problema (solo) de cifras. "Me va a quedar una jubilación de morirme de hambre", lamenta Mercedes, que afirma que le preocupa "muchísimo" el futuro de su pensión, aunque de momento se sienta en forma para trabajar. Así, ha conseguido algunos ingresos limpiando casas, cuidando a mayores dependientes… Mientras organizaciones dedicadas a servicios similares, como la teleasistencia, no la han seleccionado por considerarla demasiado mayor, ella ha acabado haciendo ese mismo trabajo de forma informal. "Para eso sí valgo", sentencia, abocada a depender de "gente que no te quiere pagar la Seguridad Social, que paga en B" y a estar "siempre expuesta" a que no le paguen.

Entretanto, ha seguido formándose en multitud de cursos, como le recomendaba el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los programas de Empleo de Caritas, "con enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero" en desplazarse por la Región de Murcia, donde vive. Mercedes, que desearía que las empresas en España valoraran también la experiencia personal y no solo la formativa, reconoce que ella ha conseguido trabajo debido a otra discriminación, la que existe contra las personas migrantes. "Hay mucha gente que solo quiere personas españolas para que vayan a su casa", lamenta.