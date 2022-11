Mavi, que pasó más de 15 años cuidando a sus padres en la vejez, ahora tiene 63 años. La experiencia le empuja a anticipar su futuro y ante las situaciones que sufrió como cuidadora piensa: "A mí esto no me va a pasar". Quiere prever lo que pueda venir y "hacer la vida más fácil a quienes están a alrededor" si algún día le sobreviene una demencia u otro problema de salud que le vuelva dependiente.

La perspectiva que le da haber tenido que renunciar a su trabajo y a un modo de vida para garantizar el bienestar de su madre, primero, y el de su padre después, le ha puesto en alerta. Será una de los 10 millones de personas que tendrá más de 65 años en 2025. ¿Cómo y dónde quiero vivir?, ¿podré disponer de los cuidados necesarios si los necesito?, se preguntan muchos de la generación del ‘baby boom’ a la que pertenece.

Pero el futuro es incierto y la realidad, compleja. “El grupo de las personas mayores es muy heterogéneo (...) La persona más anciana en España tiene 114 años. Estamos hablando de un grupo de edad que ocupa 50 años”, advierte Irene Lebrusán, doctora en sociología e investigadora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). “Estamos asumiendo que personas con esa amplitud de edades está en las mismas condiciones y, al final, son poblaciones que pertenecen a generaciones muy distintas”.

Así, las soluciones de vivienda y cuidados en la vejez de las próximas décadas también tendrán que ser variadas.

De hecho, bajo esta misma premisa de que los ‘asilos’ empiecen a parecerse más a un “hogar”, Gobierno y comunidades autónomas llegaron en junio a un acuerdo que impone a las nuevas residencias un máximo de 120 plazas, al tiempo que se aumentan las exigencias de personal. No obstante, nueve ejecutivos autonómicos —Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha— votaron en contra, bien por considerar que no es viable económicamente o que invadía sus competencias. El plan estatal, que marca un periodo de transición hasta 2029, si no ha nacido ya muerto, parece herido de gravedad.

En efecto, no todas las personas mayores de 65 años vivirán en residencias, pero un pequeño porcentaje —el más vulnerable— necesitará cuidados de larga duración que no siempre pueden darse en las casas. Para Martínez, la solución a ese reto mayúsculo, está en “reconvertir” el espacio de las grandes residencias que ya existen . ¿Cómo? Subdividiendo las plantas de estilo hospitalario —con sus largos pasillos y salas amplias— en casas donde convivan entre 10 y 15 personas, “con su cocina, su salón, su habitación individual con baño…”. Es decir, “hacer vida de casa”, pero en un centro con profesionales.

“El modelo de cuidado en España es principalmente familiar, dominado por las mujeres, informal y de tiempo intensivo”, describe la red europea Eurocarers , que reúne a las organizaciones de cuidadores y los centros de investigación en este ámbito. En opinión de Irene Lebrusán, investigadora del CENIE, no es “sostenible” para el sistema que la necesidad de los cuidados siga recayendo en las familias. “Son personas que no pueden trabajar o lo están haciendo sin cotizar (...) Tampoco nos podemos permitir la cuestión psicosocial sobre esas personas: el síndrome del cuidador quemado, etc.”, argumenta la socióloga, que urge a “profesionalizar” este ámbito.

La Comisión Europea reconoce en su Estrategia de Cuidados de 2022 que alrededor de “un tercio de los hogares con necesidades de cuidados de larga duración no utilizan los servicios de asistencia a domicilio porque no pueden permitírselos” y otros muchos tienen que pagar “elevados gastos de su bolsillo”.

Una de cada cinco personas son “vulnerables” en sus casas

Pero cuando se habla de envejecer y recibir cuidados en casa quizás se está dando por sentado que ya existe el bienestar material básico en la vivienda. “El 20% de la población mayor de 65 años está en situación de vulnerabilidad residencial”, lanza Lebrusán, como resumen de su tesis doctoral publicada en 2018. Para llegar a esa conclusión, y de nuevo con datos del censo de 2011, evaluó si las casas contaban con agua corriente o no, lugar de aseo, ascensor, teléfono, calefacción...

Cada una de estas variables puntuaba distinto y tuvo en cuenta también si estaban en una región más fría o más cálida, si era un segundo piso o un cuarto. “Tenemos cierta tendencia a asumir que cuando eres propietario, lo eres de una vivienda en buenas condiciones. Hay mujeres a las que les ha llegado por herencia y no tienen los ingresos para hacer frente [a las reformas]. O personas en situación de alquiler que no pueden hacer obras en el baño o no votan en la comunidad de vecinos para poner un ascensor. Existen una serie de normativas que, en teoría, les defenderían, pero generalmente las personas no las conocen”, sostiene.