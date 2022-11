“El sistema va a colapsar si no se dota adecuadamente de médicos, enfermeras y de sistemas alternativos de apoyo a las personas mayores. Y con colapsar quiero decir que no va a poder dar respuesta”. La advertencia, de José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, responde, no obstante, a una muy buena noticia: vivimos más tiempo y con mejor salud hasta una edad avanzada. El fruto del progreso se han convertido en un reto en sí mismo y empieza a ser urgente preguntarse cómo va a aguantar el sistema sanitario y social el envejecimiento de la población en España.

Más casos de alzhéimer y otras demencias, cánceres, riesgos cardiovasculares, artrosis… Un sinfín de enfermedades crónicas, asociadas a la vejez, se agolpan en las previsiones. Si bien muchas de estas dolencias se han reducido o retrasado en la última década, hay más personas en riesgo. La generación del ‘baby boom’ llama a la puerta: según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más en 2037 (frente al uno de cada cinco actual), una tendencia ascendente que ya se refleja en las listas de espera.

“Ya lo estamos viviendo”, recuerda el doctor García Navarro. “Estamos viendo cómo los hospitales están ocupados de forma mayoritaria por personas mayores y los servicios de urgencias, también. Además, cuando ingresan en el hospital están mucho más días y tienen más complicaciones, se desorientan mucho”. El geriatra alude a los males de “las tres C” como aquellos ligados al envejecimiento: cáncer, cabeza y corazón. “Son enfermedades que necesitan tratamiento en hospitales y mucho seguimiento de atención primaria”, señala.

Pero la creciente población mayor no tiene por qué traducirse en un gasto sanitario proporcional. “Dependerá de qué políticas se hagan, qué prevención, qué dispositivos haya y cómo haya evolucionado la tecnología. En términos sanitarios, el 2035 está muy lejos. El mundo cambia casi cada día”, previene Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud.

Aún, parece, podemos hacer algo al respecto.

El reto de tratar a más de un millón de pacientes con alzhéimer Y entre las olas que se otean en el horizonte, destaca la “epidemia” de alzhéimer, como vienen avisando desde hace años los especialistas desde atalayas como la Organización Mundial de la Salud o The Lancet. Una de cada diez personas mayores de 65 años tienen riesgo de padecer esta demencia, y la prevalencia se duplica cada cinco años más de edad. El dato supone un reto económico, puesto que las previsiones de gasto de la enfermedad están por encima de las patologías oncológicas y cardiovasculares juntas, según la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas). Pero más allá de la cuestión demográfica, varios factores confluyen para justificar el esperado aumento de la presión en neurología, de acuerdo con Juan Fortea, coordinador del grupo de Estudio de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Y, paradójicamente, son de nuevo dos buenas noticias: existe más conciencia social y más conocimiento de la enfermedad. “Se estima que hay entre un 30 y 40% de los casos de enfermedad de Alzheimer que no están diagnosticados. Es la única enfermedad letal que tiene estos índices de no diagnóstico”, apunta Fortea, quien considera que el fin del “nihilismo” respecto a esta demencia elevará las cifras de pacientes en neurología en los próximos años. En su opinión, esto está también precipitado por la aparición, por primera vez, de un fármaco que parece frenar un 27% el deterioro cognitivo asociado a esta demencia. Los laboratorios Biogen y Eisai no han publicado todavía el detalle de los ensayos clínicos de lecanemab, pero el neurólogo confiesa oscilar “entre el optimismo y la euforia contenida” ante lo que será un “cambio de paradigma” si se confirman los datos. “Si su madre tiene un problema de memoria y piensa que el alzhéimer no tiene cura, a lo mejor prefiere mirar para otro lado. Pero si hay un tratamiento, va a ir a la consulta. Además, vamos a tener otras muchas consultas de gente que no tiene alzhéimer, pero esté preocupada de tenerlo”, resume. Asimismo, para la Sociedad Española de Neurología, la llegada de un tratamiento exigirá más inversión al sistema nacional de salud. Será imprescindible para administrar el fármaco de por vida (lo que puede llegar a ser 20, 30 años) y para hacer el seguimiento de los 800.000 pacientes solo diagnosticados de momento. Revoluciones como esta han ocurrido en otras patologías, pero nunca de forma tan extendida en nuestra sociedad. Todo ello, siguen los especialistas, sin tener en cuenta los 30.000 euros que se estiman que cuesta el cuidado de un enfermo de alzhéimer al año y que siguen asumiendo mayoritariamente las familias. “Es un gran problema”, apostilla Teresa Moreno, coordinadora del grupo de estudio de Neurogeriatría de la SEN. La falta de inversión en alzhéimer sentencia a pacientes y familias: enfermos más jóvenes y ayudas que tardan años SOFÍA SOLER

EPOC, diabetes y otras crónicas olvidadas Pero el alzhéimer y el resto de demencias pueden ser solo la punta del iceberg en los retos del envejecimiento para el sistema sanitario. Otras muchas enfermedades asociadas a la edad, las crónicas, preocupan a los gestores y, especialmente, a quienes sacan adelante la asistencia a costa de su desvelo, los médicos y las médicas de familia. “Hay varios estudios (...) que hablan de que escasamente el 3% de los pacientes crónicos casi generan el 70% del gasto sanitario”, desvela Francisco José Sáez Martínez, del grupo de trabajo de Cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), a quien preocupa la falta de voluntad política para abordarlo, mientras los centros de salud continúan sepultados en consultas urgentes, catarros y bajas laborales. Con la pandemia, “la atención a los pacientes crónicos ha desaparecido”, denuncia el facultativo, y cita la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la diabetes como principales rezagadas. “Lo que genera esa mala atención a pacientes es un mayor gasto económico, porque un paciente diabético que tiene mal control y se desequilibra, acaba generando un ingreso hospitalario y más tiempo de atención”, desarrolla Sáez Martínez. Así, como primer paso, insta a actualizar la Estrategia Nacional de Cronicidad, puesto que la vigente no recoge el creciente problema de artrosis de la generación del ‘baby boom’ ni los derivados de la COVID persistente.