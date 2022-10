Las elecciones presidenciales en Brasil, en las que son candidatos para la segunda vuelta el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y el exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, han disparado la división del país casi en dos mitades, entre los partidarios de uno y de otro.

Los sondeos muestran que Lula da Silva se verá más favorecido por los votos de la mayoría de los brasileños que tienen los ingresos más bajos, las mujeres, los católicos y los que viven en estados del nordeste del país, una de las zonas más deprimidas de Brasil.

Sin embargo, si quiere conseguir la victoria, tendrá que ganarse a los que apoyan a Bolsonaro y atraer -por ejemplo- el voto de los evangélicos, que constituyen un tercio de la población del país. Alrededor del 66% de los evangélicos respalda a Bolsonaro, frente al 28% que apoya a Lula da Silva, según una encuesta de Datafolha.

“Hay un porcentaje de votantes detrás de cada uno de los candidatos que son fieles seguidores de su candidato y esto lo podemos ver en el resultado de las elecciones legislativas”, explica a RTVE.es el investigador del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. “Una cantidad importante de ciudadanos se inclinó por uno o por otro en función del rechazo que tiene al otro candidato. Lula y Bolsonaro son los dos políticos que generaron más rechazo en Brasil”, añade.

En esta segunda vuelta de los comicios, los expertos coinciden en que el voto de los indecisos “va a ser muy decisivo”. “El país está muy polarizado. Muchas de las posiciones están ya cristalizadas, pero todavía un porcentaje de personas puede cambiar de opinión en el último minuto”, detalla en declaraciones a RTVE.es el profesor de la Universidad de York, Joao Nunes.

Los votantes de Bolsonaro: ricos, de clase media y de poblaciones pequeñas y medianas

En el otro lado se encuentran la mayoría de los votantes fieles a Bolsonaro. Según la encuesta de Datafolha, el 55% de los votantes que gana más de diez salarios mínimos se inclina por el actual presidente, así como el 55% de aquellos que viven en el sur del país y el 47% de los que se encuentran en el estado de Sao Paulo, frente al 43% que elegirá a Lula da Silva.

“Bolsonaro reúne más apoyo entre los votantes más ricos, de clase media y de clase media-alta, y tiene fuerte presencia en el suroeste de Brasil”, subraya el profesor de la Universidad de York. “En estados como Río de Janeiro y Sao Paulo también tiene una presencia sólida, así como en poblaciones medianas y pequeñas”, asevera.

Alda opina que “el bolsonarismo no parece una cuestión tan coyuntural como podríamos haber pensado anteriormente”. “Le vota muchísima gente por distintas motivaciones: una porque son anti-lulistas directamente, otra porque son anti-PT y otra porque Bolsonaro ha conseguido asociar la corrupción a Lula y es una estrategia que ha funcionado”, recalca la profesora.

En cuanto al apoyo a Bolsonaro por parte de las mujeres, Alda afirma que “no se puede decir que las mujeres no voten” al presidente. “Bolsonaro ha moderado algo el discurso. Ha evitado soltar las perlas que suelta, pero no puede convencer a la mujer que no es ultraconservadora”, opina.

El presidente de Brasil, conocido por su adopción de valores familiares tradicionales y sus opiniones machistas, se ha estancado con el 42% del voto femenino, según la encuesta de Datafolha. Las mujeres representan alrededor del 52% del electorado brasileño.