Elecciones Brasil

El exjuez brasileño y senador electo Sergio Moro, que condenó por corrupción y envió a prisión al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y después dimitió como ministro de Justicia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro por sus divergencias con el presidente, ha anunciado este martes que apoyará al actual presidente en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

"Lula no es una opción electoral, con su Gobierno marcado por la corrupción de la democracia. Contra el proyecto de poder del PT (Partido de los Trabajadores), declaro apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta", ha afirmado el exjuez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro.“