Análisis | Elecciones Brasil

Contra el pronóstico que auguraban todas las encuestas, en Brasil quedan por delante otras cuatro semanas de campaña en las que, según los expertos, puede pasar de todo. Lula da Silva ganó, pero con menos ventaja de lo esperado, cinco puntos por delante de Jair Bolsonaro, y la pregunta ahora es: ¿cuáles son las opciones del candidato de la ultraderecha de retener la Presidencia del gigante iberoamericano?

Las encuestas no reflejan la realidad -explica Alexander Fernández Agabiti, periodista brasileño, desde Sao Paolo- puesto que el censo corresponde a la realidad de la década de 2010 porque no ha sido actualizado. "En estos 12 años la sociedad ha cambiado, pero lo cierto es que en Brasil, a diferencia de otros países del continente, siempre hemos contado con institutos de sondeos de muy buena reputación", asegura el periodista. "Ahora hay más pobreza y más evangélicos", añade. Además, asegura que otro elemento que puede hacer tambalear la metodología de los sondeos es “que Bolsonaro lleva meses atacando estos datos y hay una parte de su electorado oculto que no se ha tenido en cuenta”.

Los resultados electorales de la primera vuelta refuerzan a Bolsonaro. "Sus votantes salen mucho más fuertes para afrontar las siguientes semanas de campaña y veremos también una actitud mucho más agresiva marcada por el odio al rival", explica María Antonieta del Tendesco Lins, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de São Paulo. Asegura que el discurso del ultraconservador se verá más reforzado y se viralizará con más facilidad en las redes sociales. "Digitalmente, nos espera una campaña muy dura", añade. A esta profesora, además, le preocupa que el modelo trumpista de Bolsonaro esté cada vez más normalizado porque será muy difícil erradicarlo. "El bolsonarismo como fenómeno es más fuerte que el propio Bolsonaro", coincide Esther Solano, doctora en sociología y profesora en la Universidad Federal de São Paulo en Brasil.

El Congreso seguirá con mayoría conservadora En el Congreso, de los 513 asientos, 99 estarán ocupados por miembros del Partido Liberal de Bolsonaro. La mayor parte de la bancada estará formada por partidos a la derecha del PT. No obstante, no es ninguna novedad esta situación en la política brasileña y el expresidente Lula ya mostró habilidad para negociar y alcanzar acuerdos a ambos lados del espectro ideológico durante sus dos mandatos de 2003 a 2011. "A la hora del funcionamiento diario, funciona como un presidencialismo de coalición, es decir, que el presidente organiza una serie de alianzas con pequeños partidos que a veces no tienen nada que ver ideológicamente con él. Lula gobernó con partidos claramente situados en la derecha", explica Núñez. Sin embargo, ahora habrá que ver si el grado de crispación consigue diluir esta línea. "Gane Lula o gane Bolsonaro, esto no volverá a ocurrir, estas coaliciones serán muy difíciles de considerar". Lula, el líder más carismático de Brasil, frente a la Justicia El resultado obtenido por Bolsonaro, pese a quedar por detrás de Lula, está siendo analizado como muy favorable a su posible reelección. "En unas elecciones, siempre favorece el hecho de ser el presidente porque siempre tienen más margen de maniobra desde el poder", asegura Fernández Agabiti. El experto considera que Lula, aunque vaya con ventaja, tendrá mucho que pelear en tres estados importantes como São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, cruciales desde el punto de vista económico y político. Trasvase de votos: no se descartan sorpresas En Brasil no hay una centroderecha mínimamente democrática, consolidada y competitiva. "Bolsonaro recogió un voto prestado, él cuenta con el 30%, más o menos, del voto fiel, pero el resto es un voto claramente de centroderecha. No es un voto fascista, ni un voto de ultraderecha, ni muchísimo menos", dice Núñez. Se trata de un voto conservador, de derecha y de centro, que se siente huérfano. Esto es el resumen de lo que ha pasado este domingo, el ultraderechista ha sido capaz de exhibir músculo y arrastrar a parte del electorado. Sin embargo, queda por saber qué pasará con los votantes de Simone Tebet y Ciro Gomes, que han quedado en tercer y cuarto lugar, puesto que ideológicamente están más próximos a Lula. "No necesita tanto para llegar al 50%", explica el investigador. Los de Tebet son pocos, pero suficientes para que gane Lula el 30 de octubre. "No lo dijo directamente, pero seguramente apoye a Lula en la segunda vuelta", cuenta Tendesco Lins. Hay que distinguir, dice, entre lo que dice el candidato y la actuación de sus electores. Lula sigue siendo el favorito en la segunda vuelta, aunque si gana va a tener muy difícil gobernar porque no cuenta con una mayoría suficiente en las dos Cámaras. "Lula tiene mayor capacidad de llegar al votante de centro que Bolsonaro", coincide Núñez. Sin embargo, no quiere caer en el "síndrome del caballo ganador", dar por hecho una victoria cuando Bolsonaro aún tiene papeletas y más ahora, cuando con estos resultados se ve más reforzado. Montajes, bulos y falsedades en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil Blanca Bayo / Borja Díaz-Merry / VerificaRTVE