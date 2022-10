Si un grupo de música simbolizó la liberación de los jóvenes de la recién estrenada democracia de finales de los 70, ese fue Tequila. Ahora, el documental Tequila. Sexo, drogas y Rock and Roll, dirigido por Alvaro Longoria y participado por RTVE, rescata la historia de la mítica banda de rock, y se estrenará en cines el 25 de noviembre, tras su paso por la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Festival de Cine de Valladolid.

Longoria, ganador y dos veces nominado a los premios Goya como director de documentales, se sumerge ahora en la increíble peripecia del grupo Tequila, que fue un boom a finales de los 70 convirtiéndose en un icono del rock en España.



El documentla está narrado por Cecilia Roth y cuenta con la participación de los supervivientes de banda: Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe. El documental muestra cómo el grupo de rock puso la banda sonora a la liberación de los jóvenes españoles en la transición. Cinco jóvenes que alcanzaron de golpe su sueño de triunfo y a los que la fama y el éxito les derribó. Pero sus canciones han logrado perdurar en el tiempo como clásicos indestructibles.

"Es interesante no ver nuestras declaraciones, sino la de los otros, porque ahí empieza uno a apensar que las cosas quizá no fueron como uno la recuerda", decía Ariel Rot en el último festival de San Sebastián al presentar el documental. Irónicamente, Alejo Stivel añadía: "Siempre he dicho que fui un gran fan de tequila y me hubiera encantado verlos porque nunca los pude ver".

01.35 min La película 'Suro' y un documental sobre Tequila destacan en el Festival de San Sebastián

Tequila. Sexo, drogas y Rock and Roll es una producción de Alvaro Longoria y Anna Saura para Morena Films, en coproducción con RTVE .