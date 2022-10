El Partido Popular (PP) y Vox han cargado este miércoles contra unos Presupuestos que creen que "nacen viciados" y están "al servicio del interés particular del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez". Lo han hecho durante el debate de enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, donde la oposición busca que los Presupuestos para 2023 sean devueltos al Ejecutivo porque a su juicio "no responden a las necesidades económicas" del momento, "endeudan a los españoles" y "abocan al país a la recesión".

Estos dos partidos, junto a Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de UPN han registrado hasta siete enmiendas a la totalidad con el fin de que las cuentas no se tramiten y sean devueltas al Gobierno. No obstante, es previsible que todas ellas se rechacen y el proyecto de ley continúe su andadura parlamentaria. La votación tendrá lugar este jueves.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha sido la encargada de abrir la jornada, ha defendido que son unos presupuestos de "justicia social" y "eficiencia económica" y ha tendido la mano a todos los grupos para su aprobación. En un discurso centrado en la necesidad de combatir la desigualdad, Montero ha pedido a los grupos políticos que "eleven la mirada" y piensen en cómo el contexto de elevados precios "impacta en la vida de la gente", para lo que son necesarias "políticas redistributivas" y "medidas eficaces" que la eliminen, tal como -bajo su punto de vista- sostienen estas cuentas, las terceras de la legislatura.

En el turno de réplica, la ministra de Hacienda ha reprochado al PP que critique el aumento del gasto público cuando su partido lo eleva en todas aquellas comunidades donde gobierna, por ejemplo, en Madrid un 11 %. En su opinión, "no hay mayor hipoteca para el país que un gobierno del PP", tras recordar las "hipotecas" que dejaron los gobiernos del PP, como el impuesto al sol o la subida de prácticamente la totalidad de impuestos . “Han cambiado de líder, pero hay cosas que en el PP no han cambiado. Solo defienden a las élites de este país, siguen usando la mentira como arma política y siguen teniendo su sede en Génova, con lo que ello significa”, ha puntualizado Montero en referencia al pago con dinero negro de su reforma en el año 2006 .

"Ni responden a las necesidades de los hogares y las familias, ni del tejido empresarial, ni alivian la situación de los autónomos... solo responden a la necesidad de supervivencia política", ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha considerado que si el Gobierno fuera "serio" ya habría retirado estas cuentas porque no reflejan, a su juicio, la previsión de crecimiento real, ni de empleo ni la mayor inflación, así como tampoco el "peligro" que tiene el país "de entrar en recesión".

Vox: "Saldremos más endeudados"

En la misma línea, para el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, las cuentas presentadas "captan fielmente la esencia de este gobierno": "Son esencialmente sanchistas. Lo permanente es anteponer sus propios intereses a los intereses de España y de los españoles. Instalarse en la mentira, aunque la acaben pagando esta y las siguientes generaciones", ha criticado.

Bajo su punto de vista, los Presupuestos "falsean el diagnóstico de la grave situación económica de España", "ocultan la subida de la inflación", "ponen en peligro la recuperación que no llega" y "enmascaran la maquinaria electoralista para las elecciones que se avecinan", ha resaltado, en un discurso también muy crítico con el repunte del gasto cuando en España el contexto "reclamaba prudencia". "Pero han preferido actuar de forma ajena a la realidad", ha dicho, para después cargar contra el déficit público de más de 54.000 millones de euros. "Ningún país aguanta una diferencia de ingresos y gastos así. Ningún país aguanta muchos más años de gobierno socialista. Esto es insostenible", ha alertado.

Asimismo, el portavoz de Vox ha criticado que el Ejecutivo celebre que España sea el país que más crece en la Unión Europea cuando "aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis". "Nos han dejado a la cola del crecimiento europeo. Y no vamos a salir de ahí hasta 2024. No vuelvan a decirnos que somos el país que más crece", ha reclamado, al tiempo que ha cargado contra los pactos del Ejecutivo, asociando a Bildu a los asesinatos de ETA "por los que jamás se ha arrepentido" y apuntando el acercamiento de presos de la banda terrorista como contrapartida del apoyo a las últimas cuentas.

En este punto, la titular de Hacienda ha recriminado a Espinosa de los Monteros que "hayan votado en contra de la reforma laboral, de las ayudas a los autónomos, del ingreso mínimo vital (...) de combatir la violencia machista o de proteger el planeta". "Señor Espinosa, usted no es muy amigo de ningún presupuesto. Solo votarían los suyos y los del PP", ha recalcado. Y, al igual que ha hecho con el PP, Montero le ha reprochado que el Gobierno de Castilla y León ha aumentado el gasto público en un 13 %, frente al 1,1 % del Ejecutivo central. "¿Cuando lo hacen ustedes es bienvenido y cuando lo hace un gobierno progresista es despilfarro? Porque no se sostiene", ha puntualizado la ministra.

Y, ante las acusaciones de Espinosa de los Monteros sobre los presos etarras, ha aseverado que el Ejecutivo cumple "estrictamente" la Ley penitenciaria y ha asegurado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, al igual que otros compañeros del partido que entonces militaban en el PP, aceptaron cuando ETA mataba "generosidad" a la banda terrorista y la flexibilización de las condiciones penitenciarias. "¿Después de eso pretenden que un partido que tiene muertos, víctimas del terrorismo, darnos lecciones? No se lo vamos a permitir", ha zanjado.

