Dos activistas climáticos lanzan puré de patata a un cuadro de Monet en Alemania

Dos activistas del grupo alemán por el clima "Letzte Generation" ("Última generación") han lanzado puré de patata contra un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

"La gente se muere de hambre, la gente se congela. Estamos en una catástrofe climática y lo único que os da miedo es la sopa de tomate o el puré de patatas en un cuadro. ¿Sabéis a qué le tengo miedo yo? Tengo miedo porque la ciencia nos dice que no podremos alimentar a nuestras familias en 2050", ha gritado una de las activistas, que se ha pegado la mano a la pared.

"¿Se necesita puré de patatas en un cuadro para que escuchéis? Este cuadro no va a valer nada si tenemos que pelearnos por la comida. ¿Cuándo finalmente comenzaréis a escuchar?", ha sentenciado. La organización ha exigido, además, en un comunicado la clase política tomar medidas efectivas para limitar el cambio climático.

“We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ“