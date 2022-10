Después de diez años en el poder, la figura de Xi Jinping se fortalece en el vigésimo congreso del Partido Comunista de China, en el que queda refrendado un cambio en la Constitución que eliminó los límites en el poder. De esta forma, el presidente, “príncipe” de la élite comunista, podrá continuar un tercer mandato.

A pesar de que su padre, quien llegó a ser viceprimer ministro, fue víctima de las purgas durante la Revolución Cultural y el propio presidente sufrió las consecuencias de ello, Xi Jinping admiraba al Partido Comunista e intentó varias veces unirse a la formación.

A finales de la primera década del siglo XXI, el Partido Comunista buscaba un candidato con pedigrí y pensó en Xi para sustituir al entonces presidente Hu Jintao. Lo que nadie esperaba era el “giro sorpresa” que dio cuando llegó al poder en 2012, según afirma a RTVE.es el profesor de Estudios Chinos en la Universidad Pompeu Fabra, Manel Ollé.

“Por la trayectoria de su padre, que estuvo cercano a las posiciones más reformistas del partido en los años 80, todo hacía prever que Xi sería también reformista”, indica el profesor. “Pero lo cierto es que dio un giro importante hacia una China más autoritaria”, señala.

El académico español Xulio Ríos opina que el partido y el propio Xi “intentan transmitir la sensación de que estamos ante un líder fuerte, el líder que el país necesita en una época turbulenta”. “Xi y el partido intentan dar la imagen de un líder con gran capacidad de decisión, con voluntad de resolver los problemas que se han cronificado a lo largo del tiempo”, añade.

Durante la mayor parte de su mandato, Xi parece haber disfrutado de una gran popularidad entre la población china. Según una encuesta realizada en 2018 por la Universidad China de Hong Kong, más del 50% de los encuestados afirmaron que apoyaban a un “líder fuerte que no tuviera que preocuparse por unas elecciones”, comparado con el 37% registrado en 2002.

Más orientado a la presión militar sobre Taiwán

En los últimos meses, las tensiones sobre Taiwán han aumentado, especialmente desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que fue considerada por Pekín como una provocación y motivó varias jornadas de maniobras militares chinas alrededor de la isla.

A pesar de que Taiwán tiene un Gobierno elegido democráticamente y en la isla viven alrededor de 23 millones de personas, Pekín ha considerado durante más de siete décadas a Taiwán como una provincia china que promete unificar al continente.

Bajo su mandato, Xi Jinping ha prometido la “reunificación” de Taiwán y ha amenazado con usar la fuerza militar para evitar cualquier movimiento hacia la independencia formal de la isla.

“La política que se pactó con Estados Unidos en los años 70 es que Washington reconocía que había una sola China, pero que se llegaría a la reunificación de forma pactada y nunca a través de la violencia”, señala Ollé. “Xi ha introducido la presión militar. Desde los años 90 la estaban utilizando, pero no de forma tan clara en el discurso”, recalca.

Por su parte, Ríos asegura que China ha dicho que “el problema de Taiwán no puede ser dejado de generación en generación y eso se ha interpretado como acelerar el paso para la reunificación, con el horizonte en 2049”. En ese año se celebrará un siglo de la proclamación de la República Popular de China. “Si no logra la reunificación de Taiwán, la modernización no habría sido completada”, asevera.

La investigadora del CIDOB asegura que es “difícil saber si realmente Xi Jinping quiere ser quien consiga la reunificación con Taiwán”. “Está siguiendo esa idea de que debería haber una reunificación de cara a 2049, pero más allá de si será él quien estará gobernando o no, no lo sabemos”, afirma.