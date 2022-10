El pequeño Aimar, el bebé secuestrado en Basurto, y sus padres ya han podido regresar a casa. La familia ha abandonado este viernes el hospital bilbaíno, donde comenzó la que ha sido "la peor experiencia de sus vidas". La pesadilla se inició la noche del pasado miércoles, cuando una mujer se hizo pasar por personal sanitario y se llevó al recién nacido con la excusa de practicarle una prueba médica.

Aunque los progenitores no responsabilizan a nadie del suceso, aseguran que nadie les informó del protocolo hospitalario, que aconseja no separarse de los recién nacidos. "No nos habían dicho nada del protocolo, de si tiene que salir con la cuna para hacer pruebas, o si no puede salir si no está con acompañante", ha dicho el padre en declaraciones a los medios de comunicación a la salida del centro hospitalario.

Este mismo viernes, ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi que afirmar que se les entregó el protocolo de seguridad le hace "sentirse culpable" a la madre. "Eso me duele", ha dicho el progenitor, que ha asegurado haber vivido "una montaña rusa de emociones".

A la salida del centro hospitalario, se ha mostrado contento de poder regresar a casa con su hijo, que se reunirá con su hermana de solo tres años. "Probablemente será el día más feliz de mi vida cuando se conozcan", ha dicho el progenitor en declaraciones a los medios de comunicación.

Los expertos del departamento de Salud piden más tiempo para analizar la situación ocurrida en Basurto y establecer las posibles medidas de refuerzo. "Indudablemente, si se establece que hay medidas que adoptar y mejoras que realizar, se hará", ha dicho la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

No obstante, han destacado la necesidad de buscar "equilibrio entre la humanización y la seguridad" en los centros hospitalarios del sistema sanitario.