Sánchez y Feijóo protagonizarán un nuevo 'cara a cara' con la renovación del CGPJ en el aire

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se dan cita este martes en el Senado, donde volverán a medir fuerzas en un debate marcado por las medidas fiscales y de respuesta a la crisis, pero también con los Presupuestos para 2023 y las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como telón de fondo.

Tras el primer 'cara a cara' del mes de septiembre, en el que tanto el Gobierno como el PP se erigieron como vencedores, Sánchez comparece a petición propia para mantener un nuevo duelo parlamentario con el que tratar de frenar el 'efecto Feijóo', a quien los últimos sondeos continúan dando una amplia ventaja.

En el anterior encuentro, Sánchez intentó sembrar dudas sobre la capacidad del presidente 'popular' al tratar de vincularle con los intereses de las grandes compañías eléctricas. Feijóo, por su parte, le acusó de "improvisar", de copiar las medidas de su partido y de estar a "merced de las encuestas" electorales.

Ahora, desde La Moncloa señalan que Sánchez vuelve a las Cortes para "da la cara" y han manifestado que les gustaría encontrar "alguna propuesta seria" por parte del PP, que a su vez dice estar preparado para responder "con argumentos" frente a la "batería de descalificaciones".

Las negociaciones del CGPJ como telón de fondo

Más allá de los aspectos económicos, también se colarán en el debate las negociaciones para la renovación del Poder Judicial, especialmente tras la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Tras cuatro años de bloqueo y de reproches mutuos, el PP y el PSOE han acordado hacer "un último intento" para renovar el órgano de gobierno de los jueces y poner fin, así, a la crisis en la institución.

Sin embargo, aunque han manifestado que las negociaciones "progresan adecuadamente", desde ambos partidos han pedido prudencia, sobre todo tras las grandes discrepancias de los últimos meses: mientras el PP pedía una reforma en la elección de los vocales del CGPJ, el PSOE consideraba que el sistema actual "ya era bueno" y llamaba a "cumplir con la Constitución".

El líder del PP finalmente ha dicho estar dispuesto a renovar el Consejo y asume que se haga con el modelo actual, pero ha pedido que el Gobierno se comprometa por escrito a que haya una reforma de la ley para la elección de los vocales "en los próximos meses". Pese a su petición, el presidente del Gobierno ha descartado un compromiso negro sobre blanco y ha instado al PP a "asumir su responsabilidad".

00.29 min PSOE y PP avanzan en la renovación del CGPJ

Por otra parte, desde 'Génova' han emplazado a Sánchez a explicar en la Cámara Alta si acordó con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no aplicar el 25% de castellano en las aulas. "No quiero pensar que se conchabaran para prevaricar en comandita", ha apuntado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien cree que el Gobierno debe explicar "si existió o no ese acuerdo de mesa camilla con el independentismo catalán para no aplicar la sentencia de un tribunal".