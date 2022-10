Biden: "Me ha impresionado lo que se ha despertado en Irán"

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris también se ha volcado con la situación al reunirse con la actriz iraní Nazanin Boniadi para expresar su apoyo a "las mujeres valientes y las niñas que están liderando las protestas pacíficas en Irán".

“I met Nazanin Boniadi today to discuss the peaceful protests in Iran. The women and girls who are risking their lives to stand up for equal rights and basic human dignity are an inspiration to all of us around the world. We see you and we stand with you. pic.twitter.com/PEaEhYI8BH“