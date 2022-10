Conociendo Rusia, el fenómeno argentino que llega a España mezclando ritmos pop-rock sin dejar de lado sus raíces

Nacido en Argentina, criado en su infancia en España y de antepasados lejanos rusos, Mateo Sujatovich, más conocido como "Ruso" para sus amigos, se ha convertido en una de las referencias del rock argentino con su grupo "Conociendo Rusia", con el cual se encuentra de gira por España con tres únicos conciertos en Barcelona, Valencia y Madrid.

"Terminé poniendo este nombre porque 'Conocer a Mateo' era un poco egocéntrico y como me apodaban Ruso, decidí que conocer mi música es conocer mi universo musical al cual le puse Rusia", asegura en una entrevista a RTVE.es sobre el por qué de este peculiar sobre un país tan en boca de todos en los últimos tiempos.

Sin embargo, no considera que su música, aunque pertenezca a su "universo" y sirva para darse a conocer él mismo, sea autobiográfica. "No es un concepto tan asimilado. Mis canciones hablan de mí, seguro, pero con mucha fantasía dentro de él y de los sentimientos genuinos", explica.

Unos sentimientos a los que les da forma a través de canciones a ritmo de rock y pop, pero siempre sin dejar de lado sus raíces argentinas. "Soy un choca pasiones. Me gusta traer conmigo en todas las canciones mis raíces y que toda la música que he escuchado en mi vida estén ahí y dejarlas a modo de legado", comenta Mateo, sobre unas influencias musicales entre las que se encuentran Los Rodríguez o Fito Páez.

Una vida ligada a la música

Y aunque musicalmente su carrera empezó hace relativamente poco, desde 2018 ha publicado tres álbumes en cuatro años: “Conociendo Rusia” (2018), “Cabildo y Juramento” (2019) y “La Dirección” (2021). Pero la música la lleva en la sangre desde bien pequeño. Hijo de músico, hermana de cantante y compositora y nieto de la profesora de piano del cantautor Charly García.

"Siempre estuve muy ligado a la música y supe que me quería dedicar a ello. Ahora todo lo que me pasa es una linda sorpresa, pero esto es obviamente fruto del trabajo", dice sobre su nominación a los Grammy Latinos.

En esa corta parrera le ha dado tiempo a realizar una gira en acústico en España el año pasado y realizar una colaboración con el cantante madrileño, José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva.

"Fue algo relindo, una sorpresa total. Tenía ganas de colaborar con él y le escribí. Por suerte me conocía porque es muy fan de Argentina y escuchaba mi música", recuerda Mateo sobre como se fraguó esa colaboración que dio fruto a “Mundo de cristal”, una balada que reflexiona sobre lo solitario que se puede llegar a encontrar uno a pesar de estar rodeado continuamente de gente.

Canciones como "Mundo de Cristal" o "Se me hizo tarde" no faltarán en su repertorio esta semana en los conciertos que va a dar en en España. "Acá van a ser unos shows cargados de energía, venimos con un sabor afilado y siempre es lindo encontrarse con el público español", dice sobre la triple cita que afrontan desde este martes hasta el jueves por la noche en Barcelona, donde tienen colgado el cartel de "no hay boletos", Valencia y Madrid, antes de volver a Argentina y preparar el show final de su gira, doble noche en el Movistar Arena de Buenos Aires.