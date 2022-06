05:55

A mi Mateo Sujatovich me cae muy bien, me cae como si lo conociera de toda la vida. Será porque me recuerda a Howard Wollowitz, el de Big Bang theory, pero en guapo, con voz agradable, y sin que se oiga gritar a su madre de fondo. Aunque si se presta atención escuchando a Mateo se oye de fondo a la pichona, su abuela, que fue profesora de piano de Charly García, o a su padre, Leo Sujatovich, teclista de Spinetta Jade. Mateo es heredero de una saga, con el peso que eso supone, por eso nombró a su proyecto Conociendo Rusia, nombre que choca un tanto hoy y grabó su primer disco sin decir nada a nadie, se lo dio, ya editado, al padre para la escucha. Era su forma de rebelarse ante lo de ser hijo de...La revuelta le ha convertido, tres discos después en uno de los grandes de la música Argentina y latinoamericana, ahora está de gira con La Dirección, su último disco y llegará a España .Aquí se va Conociendo Rusia por su colaboración con Leiva en Mundo de cristal, y vale la pena, porque puede ser una de las propuestas argentinas que mejor cuadren con el gusto del público español, algo tiene de Drexler y algo del gran Calamaro...