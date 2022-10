Muere el sociólogo Bruno Latour, clave en el pensamiento ecológico moderno

El sociólogo francés Bruno Latour, una figura clave en la creación del pensamiento ecológico contemporáneo, ha fallecido en la noche de este sábado a los 75 años, según han anunciado este domingo sus familiares y la editorial La Decouverte.

El también filósofo y antropólogo, fue un eminente profesor de la famosa universidad Sciences Po, además de un influyente teorizador sobre la forma en la que el hombre se relaciona con su entorno y sobre cómo se formula el pensamiento científico. Precisamente esta universidad ha publicado un mensaje en el que ha recordado su capacidad para renovar el pensamiento en humanidades y ciencias sociales.

“Bruno Latour était un enchanteur. Il avait renouvelé la façon de penser et de s'exprimer en sciences humaines et sociales. Sciences Po perd l’une de ses plus grandes figures et adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/rdk47WKheo“