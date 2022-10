La indignación que ha provocado en la sociedad el vídeo de los alumnos del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid es generalizada. En él aparecen más de cien jóvenes profiriendo gritos a las estudiantes del colegio mayor situado enfrente, el Santa Mónica.

Veinticuatro horas después de que se viralizara en redes siguen llegando los testimonios en primera persona. Es el caso de Ángela Ruiz, exalumna de ese colegio femenino, en el que residió dos años: "Yo estuve allí hace diez años y pasaba a diario. Los gritos de insulto eran diarios, el 'putas mónicas' era todos los días", explica en 'La Hora de la 1'.

"Estos gritos se han admitido"

Esta exalumna recuerda cómo vivió aquellos años en el colegio mayor y la convivencia con este tipo de actos por parte de sus compañeros de enfrente: "Es una cosa general que se ha admitido que estos jóvenes puedan gritar a las chicas. Yo estuve dos años aguantando esto".

Unas acciones que, dice Ángela Ruiz, eran recurrentes: "Casi siempre te avisaban tus veteranas, nos decían que fuéramos a los balcones porque nos iban a hacer un recibimiento. La mayoría de las veces no sabías ni qué estaban diciendo. Es que no escuchabas bien, de hecho, el vídeo que se ha viralizado lo he tenido que ver varias veces para escuchar las barbaridades que estaban diciendo. Lo tomabas así, como que lo normalizabas, mal, por supuesto. Pero era una cosa que se normalizaba porque el 'mónicas putas' era diario".