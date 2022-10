Les Balears lideren la caiguda de l'atur a tot l'estat amb una baixada del 25%

Avui hi ha un 25% manco de desocupats que ara fa un any i gairebé un 9% manco que l'any 2019. Les llistes del SOIB, però, encara sumen 36.854 desocupats. Segons les xifres del Ministeri de Treball l'afiliació de les Illes Balears del mes de setembre ha registrat un màxim històric en aquest més, amb 591.408 persones donades d'alta en la Seguretat Social, i acumula ja onze mesos consecutius de registres històrics en afiliació interanual. El conseller de Treball assegura que aquest setembre que sempre és un poc inferiors als de l'estiu, "és dels millors de la història. Per tant, no hi ha signes d'alentiment, tot el contrari. Seguim creixent econòmicament"

Hi ha un 9% d'ocupats més que l'any passat "No hi ha signes d'alentiment, tot el contrari. Seguim creixent econòmicament" Tot i això, segons el Govern no hi ha hagut mai tantes persones fent feina a les Balears un mes de setembre ni tampoc amb contracte indefinit. Hi ha un 9 % més d'ocupats que fa un any. De fet Les Balears són la comunitat que crea més llocs de treball. Si ho comparam amb la plena del mes d'agost, l'atur ha augmentat un 3%. En total 1.100 persones han acabat la temporada.

L'estacionalitat continua sent un dels reptes "Aquest estiu s'han vist càrregues de feina molt elevades, això vol dir que encara es pot contractar més personal" L'estacionalitat continua marcant el mercat laboral de les illes. Tot i això, en el darrer mes les Balears se situen com la comunitat amb major grau de contractació indefinida. Ha superat el 60% durant el mes de setembre. Els sindicats celebren aquestes xifres i consideren que és el moment de millorar els sous.