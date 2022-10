Las partes enfrentadas en Yemen no llegan a un acuerdo para extender la tregua

Los rebeldes hutíes y el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen no han llegado este domingo a un acuerdo para extender la tregua que han renovado cada dos meses desde el pasado abril, ha dicho en un comunicado el enviado especial de la ONU para el país árabe, Hans Grundberg.

"El enviado especial de la ONU lamenta que hoy no se haya llegado a un acuerdo, ya que una tregua extendida y ampliada proporcionaría beneficios fundamentales adicionales a la población", según la nota.

“Statement from the UN Special Envoy on the negotiations to extend and expand the nationwide truce in Yemenhttps://t.co/jvQdacotkC“