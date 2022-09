La Casa Real británica ha publicado este sábado la primera imagen de la cripta de la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde descansan los restos moratales de Isabel II junto al que fuera su marido durante más de 70 años, el duque de Edimburgo.

“A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27“