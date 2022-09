El conde y la condesa de Wessex han emitido un comunicado tras atender a los asistentes al Castillo de Windsor. El príncipe Eduardo y Sofía hablaron con la gente en la multitud y aceptaron sus flores: "Nos hemos sentido abrumados por la marea de emoción que nos ha envuelto. El fallecimiento de la Reina ha dejado un vacío inimaginable en todas nuestras vidas".

““We have been overwhelmed by the tide of emotion that has engulfed us and the sheer number of people who have gone out of their way to express their own love, admiration and respect to such a very special and unique person who was always there for us.”- The Earl of Wessex“