Así te hemos contado la segunda jornada de la capilla ardiente de Isabel II en Londres

Carlos III se declara "conmovido" por el "afecto" tras la muerte de su madre. El rey Carlos III de Inglaterra y el resto de la familia real se han declarado en un comunicado "conmovidos" por "la respuesta global y el afecto" demostrado por la población tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves.

“The King and The Royal Family wish to send their sincere gratitude for the messages of condolence received from around the world.Her Majesty The Queen’s State Funeral will take place at @wabbey, followed by a Committal Service at St George’s Chapel in Windsor on 19 September.“