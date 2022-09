Ampliación sobre el comunicado de la princesa Ana, en el que agradece haber compartido las últimas 24 horas de la vida de su madre como "un honor y un privilegio". Reconoce que ver las muestras de respeto y amor de tanta gente por la reina Isabel II ha sido "una lección de humildad y elevación a la par".

“"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys."Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."- The Princess Royal“