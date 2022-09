La reina Isabel II deja un vasto patrimonio entre el que se encuentran una amplia variedad de joyas. En vida, una de sus combinaciones predilectas era la de collar de perlas y broche, que han sido su auténtica seña de identidad. Casi siempre luciéndolos en su hombro izquierdo, los más de 100 broches que posee en su joyero son de diamantes y plata, aunque también los tiene de zafiros y rubíes.

Pero no son las únicas joyas custodiadas en la Torre de Londres y que ha lucido Isabel II a lo largo de sus 70 años de reinado. Entre esta colección figuran, 46 collares, 37 pulseras, 34 pares de pendientes, 15 anillos, 14 relojes y cinco colgantes. De manera especial destacan sus tiaras de diamantes y las coronas utilizadas para eventos de gran importancia. Como es el caso de la corona de San Eduardo, que solo se usa en las coronaciones y ha pasado de monarca en monarca desde 1661 y está compuesta por 444 piedras preciosas.

Aunque la verdadera joya de la corona, nunca mejor dicho, es La Imperial formada por 2.868 diamantes. Es la que Isabel II llevó en su coronación y empleaba exclusivamente en la ceremonia de apertura del Parlamento británico. Reino Unido es el único país que todavía conserva y usa todas sus joyas que están valoradas en 12 millones de euros y que representan el poder y la soberanía del pueblo británico.

Un vasto patrimonio

Pero el patrimonio de la reina de Inglaterra no lo componen solo diamantes y piedras preciosas. Además, deja en manos de sus herederos un vasto patrimonio. Por ejemplo, tiene escrituradas algunas propiedades históricas. Las más conocidas son los Castillos de Balmoral y de Sandringham. También era dueña de las fincas de Kesington y Tutbury y de la aldea de Ghoatland.

Sin embargo, el Palacio de Buckingham o el Castillo de Windsor no pertenecían a la monarca. En la actualidad, están en manos del Estado británico. Esto no significa que la familia británica no pueda hacer empleo de ellos, están cedidos para el uso exclusivo de la Casa Real.