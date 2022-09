Para tomar la imagen, el telescopio espacial James Webb ha utilizado la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam). La cavidad de la nebulosa centrada en la foto ha sido ahuecada por la radiación abrasadora de un cúmulo de estrellas jóvenes masivas, que brillan en azul pálido. Solo las áreas circundantes más densas de la nebulosa resisten la erosión de los poderosos vientos estelares de estas estrellas, formando pilares que parecen apuntar hacia el cúmulo, describe la NASA.

Estos pilares contienen protoestrellas en formación, que eventualmente emergerán de sus capullos polvorientos y tomarán su turno para dar forma a la nebulosa. Precisamente, el espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb (NIRSpec) ha captado una estrella muy joven en dicho proceso.

“Two space telescopes, twice the star power.



This #TransformationalTuesday, watch as @NASAHubble’s view of the Tarantula Nebula fades into Webb’s NIRCam, then MIRI instrument views. Hubble and Webb will work together to showcase the universe across multiple wavelengths of light. pic.twitter.com/GDIRSWWFQV“