Repetir curso es una práctica muy común en España. Concretamente, nuestro país es el primero de la OCDE y de la Unión Europea en tasa de repetición en la Educación Secundaria Obligatoria, con un 8,5%. Detrás de esta cifra se esconden varios mitos que sustentan los supuestos beneficios de la repetición, pero que, según ha advertido este martes Save the Children, tienen múltiples consecuencias negativas para los menores.

En su informe Repetir no es aprender. Mitos desmentidos y alternativas posibles a una práctica ineficiente e inequitativa, la ONG ha desmentido seis creencias habituales sobre la repetición, entre las que se encuentran la idea de que aumenta las calificaciones de los menores y la defensa de que es objetiva y se produce por limitaciones educativas individuales.

Save the Children, además, ha querido enfatizar los costes directos de la repetición, que se elevan a 1.441 millones de euros. Un gasto ineficiente que se podría invertir en apoyo y refuerzo educativo o en contratar a más docentes, mentores y asesores.

Pero quizás uno de los mitos más arraigados es que mejora el rendimiento y el progreso académico. No obstante, Save the Children concluye que la repetición tiene un efecto nulo sobre el aprendizaje y perjudica al alumnado más desfavorecido. Puede tener efectos positivos en el mismo año, pero se disipan y se vuelven negativos al avanzar la escolarización, contribuyendo incluso al abandono escolar . "Es especialmente negativa en países como España, donde se usa de forma sistemática y sin medidas de acompañamiento", ha añadido Ferrer.

Asimismo, no es consecuencia de que el nivel educativo sea más bajo en España. De acuerdo a lo hallado por la ONG, uno de cada tres repetidores españoles ha alcanzado el nivel de competencia básico de PISA en todas las materias y ha logrado las metas establecidas al final de la escolarización obligatoria. De hecho, los criterios empleados para evaluar el progreso escolar en nuestro país son más duros que los establecidos por la OCDE . Si nuestros alumnos estuvieran en otros países desarrollados, "seguramente habrían pasado de curso".

Aprovechando el cambio en criterios de repetición en la LOMLOE, Save the Children también considera que se debería impulsar programas de formación colaborativa y acompañamiento sostenido a equipos docentes para experimentar, reflexionar y cambiar creencias y prácticas sobre repetición. Se haría a través de mentorías, asesores externos, feedback y trabajo en red, como ya han llevado a cabo Portugal y Bélgica.

España cuadruplica las tasas de repetición de Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Eslovaquia

En esta línea, Save the Children ha alertado que España presenta una de las tasas de repetición más elevadas dentro de los países desarrollados. Aparte de ser el primer país de la OCDE, cuadruplica las de Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Eslovaquia y es ocho veces mayor que las de Finlandia y Suecia. Además, también es 11 veces más grave que la tasa de Reino Unido.

Coincidiendo con el cambio de etapa, el porcentaje de repetición se cuadruplica en España, pasando del 2,3% en el último curso de Educación Primaria al 8,9% en primero de la ESO, el nivel educativo con la tasa más alta. Asimismo, según el estudio, este hecho es más acusado en los centros públicos, que acogen al alumnado más vulnerable.

“Es un problema cultural“

"Es un problema cultural, no de marco legal, no es una cuestión de nivel", ha afirmado la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, quien ha calificado la anomalía española de "vergonzosa". De acuerdo a Perazzo, el nivel educativo se hereda de padres a hijos y existe una trampa de la pobreza. "Si tu familia tiene pocos recursos, tienes una alta probabilidad de repetir curso e incluso abandonar los estudios".