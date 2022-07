Una empresa de catering en Valencia suspende, durante dos semanas de empleo y sueldo, a 18 empleadas por negarse a usar cofia. La empresa alega que las empleadas no quisieron dialogar y se negaron a utilizarla a 20 minutos de entrar unos novios. Además, insisten en que no son cofias, sino diademas.

Por su parte, las camareras alegan que es un símbolo "vejatorio, denigrante y clasista".

Sin empleo y sueldo por negarse a llevar cofia

En el sindicato UGT ven la sanción desproporcionada, y creen que vulnera la legislación que regula los Planes de Igualdad. Por este motivo, ha denunciado esta sanción por considerarla desproporcionada y piensan que la cofia es un símbolo de "degradación femenina".

Las empleadas aseguran que no les informaron de esta sanción: "No hubo diálogo, no avisaron con tiempo. Nos pusieron la sanción y amonestación al día siguiente. Sucedió en una de nuestras masías donde trabajamos, 18 de mis compañeras se negaron a ponérsela durante el servicio y las suspendieron 14 días de empleo y sueldo. Por eso lo hemos denunciado, nos parece sexista, vejatorio. Es un elemento que evoca a una época antigua del siglo XVIII y no sirve para hacer nuestro trabajo.", afirma Ana Aguilar, camarera del catering, en 'La Hora de la 1'.

Aguilar explica que además de la cofia les pusieron un calzado diferente al de sus compañeros varones: "Hace menos de un mes aproximadamente nos cambiaron el uniforme e incluyeron esta cofia y unas manoletinas distintas a la de nuestros compañeros".

La empleada relata cómo la empresa les transmitió el uso del nuevo complemento: "Nos dijeron que era un elemento estético para recoger el pelo, pero siempre lo hemos llevado recogido. La excusa que nos plantearon era para recoger mejor el pelo".

Para finalizar, Aguilar recalca que la elección de los uniformes que deben llevar los elige exclusivamente la empresa de catering que las contrata: "Los clientes no tienen nada que ver. Mis compañeras dijeron que no querían llevar la cofia y el evento transcurrió sin ningún problema. Salió perfecto. Fue más incómodo la manera de insistirnos por parte de la empresa, que de aceptar que no queríamos ponernos la cofia. Realizamos el evento perfectamente", concluye la trabajadora.