El restaurante danés 'Geranium', situado en Copenhague, ha sido elegido como el mejor del mundo. Durante una gala celebrada en Londres (Reino Unido) el jurado ha seleccionado este restaurante como el primero de la lista de los 50 mejores establecimientos a nivel mundial durante este 2022 y asciende una posición respecto a la anterior edición.

El restaurante danés ha relevado a otro danés, 'Noma' que ha salido de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles 'elBulli' y 'El Celler de Can Roca' o el francés 'Mirazur'.

“Located on the eighth floor overlooking the beautiful Fælledparken gardens, Geranium in #Copenhagen tops The World’s 50 Best Restaurants 2022, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, taking the No.1 spot! Congratulations to Rasmus Kofoed, Søren Ledet and team. #Worlds50Best pic.twitter.com/eaZbnHItdu“ — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) July 18, 2022

Respecto a los restaurantes españoles, cabe destacar en esta vigésima edición de los premios la presencia del restaurante 'Disfrutar' con sede en Barcelona en la posición número tres, y el ascenso a la quinta plaza de 'Diverxo' (Madrid).

Además, 'Aponiente' (El Puerto de Santa María, Cádiz), ha sido reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de 'El Celler de Can Roca' (Girona).

El premio Chef's Choice, que votan los cocineros, ha sido para Jorge Vallejo, del restaurante 'Quintonil' (Ciudad de México).

La gala, que ha reunido a los mejores cocineros del mundo y ha sido conducida por el actor Stanley Tucci, se ha celebrado en Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania, lo que también ha dejado fuera del listado a los restaurantes rusos 'White Rabbit' y 'Twins Garden'.