Ha pasado ya mucho tiempo desde que las mujeres escritoras debían enfrentarse a múltiples obstáculos para poder publicar o a la condena social si el contenido de sus obras no se asociaba al estereotipo de lo "femenino". Muchas de ellas tuvieron que esconderse tras seudónimos masculinos o femeninos para ver sus creaciones editadas o para evitar ser señaladas como "bichos raros". Mucho tiempo ha pasado. ¿Hay por fin igualdad en el mundo de la literatura? El programa Objetivo Igualdad ha reunido a varias escritoras que han publicado recientemente y a una de las más importantes agentes literarias del país para plantearles esta cuestión. Rodeadas de libros en la librería madrileña 'La Mistral', reflexionan sobre literatura y mujer.

Y es que el mundo editorial está plagado de paradojas. Según la consultora independiente GFK, en la lista de los cincuenta libros más vendidos de 2020 el 35% estaban firmados por autoras. Ese porcentaje depende de los años, porque en 2021 ellas fueron las responsables del 51% de estos grandes éxitos. Un éxito sorprendente, dado que ellas publican menos que ellos. Según los datos del Ministerio de Cultura, en 2021 de los más de 66.000 libros inscritos en el ISBN con un sólo autor, sólo el 37,9% correspondía a escritoras. Este porcentaje baja si hablamos de los libros publicados en papel, en los que sólo el 36'4% corresponde a autoras.

Los premios y los premiados La asociación Clásicas y Modernas nació con el fin de recopilar datos de la presencia de mujeres en el mundo de la cultura, detectar sesgos sexistas y luchar contra ellos. Su primera presidenta, Laura Freixas, es una experta en el tema. En 2000 escribió Literatura y Mujeres y ahora acaba de publicar ¿Qué hacemos con Lolita? Argumentos y batallas en torno a las mujeres y la cultura. Ha estudiado los premios literarios por décadas y advierte de que aunque hay avances, es muy fácil retroceder, los avances no son lineales, por lo que hay que estar vigilantes: "El único verdadero cambio que he visto es que ahora hay una conciencia de que hay desigualdad y de que la desigualdad no es normal, es un problema y no se resuelve solamente con el paso del tiempo". Ciento veinte años de premios Nobel de Literatura con sólo 16 escritoras premiadas; seis autoras galardonadas con el Cervantes desde 1976, la última Cristina Peri Rossi; un 86% de los ganadores del premio Nacional de Narrativa desde 2000 han sido varones. Son ejemplos que ponen las entrevistadas por Objetivo Igualdad para señalar que -aunque la mayoría de estas mujeres han sido premiadas en los últimos años- el reconocimiento público ha sido y sigue siendo principalmente para ellos. “Dicen que el premio es completamente limpio, y lo es. Pero les sale el prejuicio“ La escritora Rosa Montero Patricia A. Llaneza Rosa Montero se echa las manos a la cabeza con el caso del Premio Nacional de Crítica que, en novela en lengua castellana, se ha concedido en 65 años sólo a cinco mujeres: "Es que es ridículo. He hablado con algunos de los que llevan el premio de la crítica y se ofenden mucho cuando les hago ver esto. Dicen que es completamente limpio, y claro que lo es, pero les sale el prejuicio y tengamos en cuenta que las mujeres también lo tenemos. No salimos de ahí".

Los sesgos sexistas en la literatura Montero recuerda sus comienzos en el periodismo a finales del franquismo como un constante en el que había que romper un muro detrás de otro: "Había un sexismo bestial. Cuando llegué al diario Pueblo, la redacción era hipermachista... Me ha costado una travesía del desierto ser reconocida como escritora y que me tomaran en serio. Hemos tenido que aguantar que te hagan mansplaining, que te expliquen el mundo, que te pongan los puntos sobre las íes, que te consideren siempre a un lado". Recuerda haberse desarrollado como escritora con resúmenes literarios de final de año copados por autores varones y que añadían como un anexo: "En cuanto a las mujeres...". “Lo relativo a las mujeres se considera menos valioso y que no representa a la humanidad“ Laura Freixas explica que las mujeres históricamente no han entrado en el canon de la alta cultura, no se estudian en las escuelas y esto genera un sesgo contra ellas: "Yo creo que la crítica literaria desvaloriza las mujeres porque vivimos en una cultura que en la que todo lo relativo a las mujeres se consideran menos valioso y que no representa a la humanidad. Se considera que las vivencias masculinas o exclusivamente masculinas como la guerra son experiencias humanas y nobles y dignas mientras que las de las mujeres -el más evidente es la maternidad- son cosas de mujeres y tienen menos valor y menos interés y solo para las mujeres". Laura Freixas ha publicado recientemente '¿Qué hacemos con Lolita?' en el que reflexiona sobre cultura y mujeres Palmira Márquez lleva muchos años como agente literaria y se ha posicionado en la primera línea. Coincide en que estos estereotipos persisten: "Da igual que una novela esté escrita por un hombre que por una mujer, pero es verdad que tendemos a pensar que si en las novelas de los hombres aparecen protagonistas femeninas es una novela para todos los públicos y, sin embargo, cuando una mujer escribe una novela con una protagonista femenina parece que solo está dirigida al público femenino".

¿Quién lee a las autoras? Esta percepción tiene otra consecuencia. "Según los datos que tenemos las mujeres leemos obras tanto de hombres como de mujeres mientras que los hombres leen principalmente obras de hombres y lee muy poco de mujeres", afirma Laura Freixas. Un estudio de la Federación de Editores corrobora que las mujeres son las que más leen en todas las franjas de edad. De hecho, la media es de un 10% más: leen habitualmente el 59% de los hombres y el 69% de las mujeres. “Ha habido tendencia en las editoriales a hacer una calificación de literatura femenina para atraer a lectoras“ Márquez, directora de la agencia Dos Passos es tajante y niega que exista una literatura "femenina", aunque cree que quizás el sector editorial debería también hacer autocrítica: "Ha habido una cierta tendencia por parte de las editoriales a hacer una calificación de literatura femenina, quizás precisamente porque son las mujeres las que más consumen literatura. Las mujeres son las que más leen, pero también son las que más consumen cultura, las que más van al cine, las que más van al teatro... Desde el mismo sector editorial no hemos hecho ningún favor haciendo portadas más rosas, por llamarlo de alguna manera, y hemos apartado un poco también al lector masculino y eso no lo debemos permitir". Palmira Márquez, directora de la agencia literaria Dos Passos, durante la entrevista con Objetivo Igualdad Para Virginia Feito no existen temas de mujeres o de hombres, sino quizá experiencias diferentes que se pueden plasmar en la obra. "Me cuesta mucho ver un libro ver el género persona que ha escrito un libro yo leo intento leer sin etiquetas", afirma esta joven escritora que ha obtenido con su primera novela, La señora March, un triunfo indiscutible en los mercados anglosajón y español.