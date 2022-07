El Movimiento 5 Estrellas se abstiene en la moción de confianza a Draghi y abre una crisis de Gobierno

El Movimiento 5 Estrellas (M5S), uno de los principales partidos de la coalición de Gobierno en Italia, se ha abstenido en la moción de confianza al primer ministro, Mario Draghi, en el Senado, lo cual abre una crisis de Gobierno en el país.

Los senadores del M5S han salido de la Cámara Alta para no votar la moción relativa a un decreto con ayudas por valor de 26.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación, retirando así su apoyo al jefe del Gobierno que, a pesar de ello, ha superado la moción de confianza con 172 votos a favor y 39 en contra.

"Hoy no participamos en la votación de este decreto-ley", había anunciado antes la jefa de los senadores del M5S, Mariolina Castellone. Ha confirmado que no iban a votar el decreto porque el Gobierno no había acogido ninguna de las propuestas, esencialmente económicas, que el líder del M5S, Giusseppe Conte, había hecho a Draghi durante el encuentro que habían mantenido hace unos días para intentar acercar posiciones.

Draghi, que preside una coalición de unidad nacional, había avanzado que no presidiría un Gobierno sin el M5s a pesar de seguir contando con mayoría parlamentaria, mientras el resto de sus socios le piden que acuda al Parlamento para verificar los apoyos y seguir al frente del Ejecutivo.

El primer ministro había rechazado, incluso, los intentos in extremis del ministro de Relaciones con el Parlamento, Federico D'Inca, de que se votase el decreto artículo por artículo para evitar así la moción de confianza, una estratagema clásica en el Parlamento italiano para aligerar la tramitación de leyes.

El M5s surgió como el mayor partido en las anteriores elecciones, en 2018, pero desde entonces ha sufrido deserciones y una pérdida de apoyo público.

Tras la votación, el primer ministro ha acudido ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para ver cuáles son los posibles pasos a tomar ante los distintos escenarios que se abren, que van desde la verificación del apoyo al Gobierno en el Parlamento hasta el adelanto electoral, pasando por la dimisión del primer ministro.