Varios menores vinculados a criptoestafas, en paradero desconocido

Una web impoluta, digna de cualquier gran empresa de Estados Unidos. Caras sonrientes y atractivas que prometen una vida diferente a quién ingrese en esta supuesta academia financiera, donde los principales reclamos son el trading y la formación en criptomonedas. Así es IM Mastery Academy, la última presunta estafa piramidal, envuelta en un proceso judicial en marcha, una investigación policial y que ha provocado un centenar de denuncias y mucha alarma social. Se han recogido cerca de 100.000 firmas solicitando que cese su actividad.

Una investigación periodística en Youtube "¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres generar diferentes tipos de ingresos?". A Carles Tamayo le contactaron a través de las redes sociales con este anzuelo. Y cuando empezó a tirar del hilo, descubrió una red piramidal… de manual. Carles Tamayo, youtuber Repor Este youtuber ha realizado una investigación sobre IM durante siete meses, contactando con alumnos, exalumnos y familiares de víctimas, convirtiéndose en el mayor experto y azote de IM Mastery Academy. Durante la investigación, Carles recibió amenazas de todo tipo, incluso tuvo que cambiar de domicilio para salvaguardar su seguridad. "Lo que iba viendo es el clásico modelo piramidal. Esta formación que te vamos a dar vale 150 euros, pero si invitas a más personas, vas a pagar menos", asegura Carles sobre su funcionamiento. El contenido de la plataforma académica es básico y se puede encontrar fácilmente por internet, dice Carles. En ocasiones, los profesores incluso se contradicen. “Falséalo hasta que lo consigas“ Esta organización tiene una máxima: "Fake it until you make it". Falséalo hasta que lo consigas. Para ello, los alumnos alquilan coches y casas de lujo. Les inculcan la idea que, aparentando estar montados en el dólar, avanzarán con más rapidez hacia el sueño de ser financieramente libres.

Menores desaparecidos Estar cerca de "los ganadores" es una de las máximas que inculca IM Mastery Academy, gancho que en ocasiones provoca que los acólitos se alejen de sus familias y compartan su vida con otros miembros de la academia. Miguel (nombre ficticio) financió estos cursos a su hijo de 16 años, pensando que supondrían una buena inversión de futuro. Lo que no se esperaba es que IM abduciría a su hijo hasta tal punto de marcharse de casa. "Si se habla una palabra mal de IM Mastery Academy salen corriendo y no vuelven" Oculta su rostro porque tiene miedo a que su hijo le reconozca: "Si se habla una palabra mal, especialmente nosotros, las familias, de IM Mastery Academy, salen corriendo y no vuelven" Desde hace unos meses el menor está en paradero desconocido. Según su padre, vive con otros alumnos de IM y se mantiene económicamente repartiendo publicidad de una inmobiliaria. El resto del tiempo capta nuevos adeptos para IM Mastery Academy a través de las redes sociales. De vez en cuando el menor llama por teléfono, pero la familia no puede ni cuestionar los motivos de su marcha. "Cuando dices simplemente un ¿por qué?, se acabó la conversación". "Se ha convertido en nadie" Miguel está desesperado. Siente que ha perdido a su hijo: "Se ha convertido en nadie. Lo han convertido en otra persona. Es un muro impenetrable". Espera que su hijo rectifique pronto y vuelva a casa. Aunque, asegura, es muy duro para un padre y una madre ver el camino que ha tomado: "La vida desgraciadamente es así, a veces aprendemos a palos".

Descubriendo el pastel Christian perdió 1.500 euros con E-Markets life, la antigua marca de IM Mastery Academy. Invirtió 5.000 euros de sus ahorros, pero pronto descubrió el engaño: "Cuando las cosas salían mal, ponían excusas". Christian contrató el auto trader Optimus Pryme, que supuestamente gestionaba sus cuentas. Invertía el dinero a través del bróker no regulado Hotforest y un miembro de IM Mastery Academy abría y cerraba operaciones. Pero nunca obtuvo ganancias. Cuando la cosa "se fue de madre", según Christian, "suprimieron ese servicio". “Perdía dinero e insistían en que trajera a más gente“ Los responsables de la academia insistían en que captara a nuevos alumnos, para aumentar su rentabilidad. "Perdía dinero y me decían: trae gente y así compensarás tus pérdidas", a lo que Christian replicaba: "Cómo voy a traer gente, cómo les voy a mirar a la cara, ¿qué les digo, que este servicio es bueno cuando estoy perdiendo dinero?".

Técnicas sectarias "Todas las sectas comportan una estructura piramidal, no todo esquema piramidal es una secta. En IM Academy podemos observar claros comportamientos sectarios, lo cual no significa que pueda ser equiparado a una secta destructiva", así de contundente habla con este equipo de Repor, Miguel Perlado, psicólogo clínico, cuando le preguntamos por IM. Desde hace 20 años, Perlado ayuda a víctimas y familiares de este tipo de organizaciones a recuperar sus vidas. “Su target son jóvenes en el momento de transición vital“ El psicólogo asegura que el panorama social facilita la captación de las víctimas, jóvenes de entre 14 y 20 años, de clase media y con estudios básicos: "Tienen un target muy específico, jóvenes o adolescentes en ese momento de transición vital, donde se desmarcan de su familia, quieren hacer las cosas a su manera, quiere tener acceso a recursos económicos, en una sociedad donde probablemente el sueldo tardará en llegar o no será muy atrayente". Asistentes al acto de IM Mastery Academy en Badalona Repor Perlado asegura que los factores que deberían poner en alerta a cualquier persona ahora pasan inadvertidos porque este tipo de organizaciones han sofisticado su escenografía, de tal manera que la percepción de riesgo se minimiza. Menciona algunos indicadores para no caer en este tipo de organizaciones: "Si usted está en algún lugar donde se le cruza por la cabeza, que esto pudiera ser una secta, haga caso a su instinto, porque quizás no anda desencaminado. Si está en un contexto donde siente que hay mucha presión emocional y quisiera hacer algo, pero no se atreve a reaccionar por la presión que siente en el entorno, estese alerta y sobre todo atención con aquellos contextos de grupo donde le pidan que ciertos contenidos no se revelen fuera porque habrá personas no preparadas, que lo criticaran o que solo unos pocos podrán entender o que son materiales muy reservados y que se perdería la pureza de esas enseñanzas". Este experto asegura que se puede salir de este tipo de organizaciones, pero que en ocasiones es necesario realizar una terapia para contraponer ideas con la víctima y así conseguir que ella misma descubra los engaños que entraña el grupo del que forma parte.

Investigación en marcha La Policía Nacional comenzó a investigar a IM en marzo de 2021, a raíz de una quincena de denuncias interpuestas contra la organización y recopiladas por la asociación RedUNE. Actualmente, hay cerca de un centenar de denuncias, y esta misma entidad ha recopilado casi 100.000l firmas para solicitar que se paralice la actividad de la entidad. Los afectados por la "criptosecta" piden su ilegalización al Gobierno: "Mi hijo se ha ido de casa por su culpa" En abril, la UDEF detuvo a ocho personas. Tras interrogarlas y decomisarles material informático, quedaron en libertad. Miguel Ángel Sánchez es inspector de fraude financiero de la UDEF. Asegura que las personas captadas por IM no solo aprenden metodologías de inversión: "El problema es que los alumnos invertían su dinero en base a las señales de inversión que les daban en la academia". @@FOTO[6587362,D,75] Incluso llegaban a ofrecer servicios que por la legislación de la Unión europea están prohibidos a inversiones minoristas, como es la inversión en opciones binarias, un producto de muy alto riesgo, prohibido en la Unión Europea a inversores minoristas porque en la mayoría de los casos se producen pérdidas de todo lo invertido. Las opciones binarias no están prohibidas en Iberoamérica. La investigación sigue en marcha y el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decretado el secreto de sumario en la causa.