El coste medio de una película dirigida por una mujer es un 50% inferior a las dirigidas por hombres, según el informe anual de 2021 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) sobre la representatividad femenina en el cine español. Dicha representatividad fue del 32% frente a un 68% de hombres, un punto menos que en 2020, según el informe presentado este viernes durante un congreso de CIMA en Santander. Este dato se extrae a partir de las candidaturas de las 160 películas inscritas en los Goya en el último año.

En los últimos siete años -los que CIMA lleva elaborando su informe- el porcentaje de mujeres ha subido seis puntos, del 26% en 2015 al 32% en 2021. Pero la autora del estudio, la socióloga Sara Cuenca, rechaza hablar de "consolidación del incremento" dada la "altísima representatividad" femenina en las categorías de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, Dirección de Arte y Dirección de Producción.

De hecho, si se observa la evolución histórica por categorías, el crecimiento es del 4% en Dirección en los últimos siete años, del 13% en Guion, del 4% en Composición, 15% en Dirección de Producción, 7% en Fotografía, 5% en Montaje, 12% en Dirección de Arte y 4% en Efectos Especiales.

Masculinización en los puestos directivos

La mayoría de los puestos directivos (dirección, guion y producción) siguen fuertemente masculinizados, con un 74% de hombres frente a un 26% de mujeres en 2021, lo que supone un ligero retroceso para las mujeres respecto a los datos del año anterior (72% versus 28%).

Por categorías, las mujeres representaron el 26% de la Producción (32% en 2020), 21% de la Dirección (19% el año pasado) y un 31% en Guion (frente al 26%).

Los datos reflejan también una fuerte masculinización con variaciones mínimas en Composición Musical (12% de mujeres vs 11%), Dirección de Fotografía (16% vs 15%), Montaje (30% vs 26%), Sonido (17% vs 19%) y Efectos Especiales (29% vs 26%).

Permanecen fuertemente feminizadas Diseño de Vestuario (82% de mujeres vs 88% en 2020) y Maquillaje y Peluquería (66% vs 74%), mientras que hay cierta equidad en Dirección de Producción (59% sin variación) y Dirección Artística (55%).