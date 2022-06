Al primer golpe de vista, Puerto Real y Trebujena son dos pueblos gaditanos radicalmente distintos. El primero vive de la industria naval y el segundo, del campo y de la formación de sanitarios. No tendrían prácticamente nada en común si no fueran las dos únicas localidades de la provincia de Cádiz en las que se impuso el bloque de izquierdas en las elecciones andaluzas del 19J.

Pero las primeras impresiones suelen ser engañosas. Tras visitar ambos municipios y charlar con sus vecinos, sorprende que, con coyunturas distintas, comparten un espíritu reivindicativo y una tradición de gobiernos municipales de izquierdas que se remonta hasta los primeros años de la democracia.

Francisco fue uno de esos empleados industriales hasta su jubilación. Socialista "de toda la vida", a sus 78 años, asegura que esta ha sido la primera vez que ha votado al PP. El suyo es uno de los 4.773 votos que ha tenido la candidatura de Juanma Moreno en esta localidad de poco más de 40.000 habitantes; solo 99 papeletas más que las que consiguió el PSOE de Juan Espadas . "He elegido a la persona, no al partido", aclara Francisco de inmediato. "Se ve que Moreno es de aquí, que está luchando por Andalucía, y lo he votado para que no saliera Vox", se excusa.

700 trebujeneros votaron a la derecha

Como cada día, Vidal ve la vida pasar desde un banco de la plaza de España, donde están el ayuntamiento y la iglesia. Tres días después de las elecciones, en Trebujena todo el mundo habla de otra cosa. Es el entierro de ‘la Carmela’, y Vidal tiene una vista diáfana de la Parroquia de la Purísima Concepción.

"Lo que ha pasado [la mayoría absoluta del PP en Andalucía] es normal, porque los otros ya llevaban 40 años gobernando, y aquí en el pueblo siempre gana la izquierda", comenta este votante declarado del PP, sin perder de vista los movimientos en la entrada del templo.

No muy lejos de allí, Miguel Ángel pasea a su perro Curro. "Todos lo apodan ‘Franco’ por el dueño", comenta con sorna, mirando a su mascota. Explica que está "muy contento" con los resultados aunque el domingo no fue a votar. Dice que se quedó en casa porque no cree que el PP haya logrado "todo el cambio que prometieron" hace cuatro años. "Por lo menos todavía no han robado nada que se sepa", se consuela.

No todos en Trebujena votaron por una opción de izquierdas. Hay 700 vecinos que usaron la papeleta del PP o la de Vox. Son un 19% de la población y dicen que están contentos con el resultado en el Parlamento. Antonio, que regenta el kiosco de chucherías que hay de camino al colegio electoral, no lo tiene tan claro: "Yo siempre voto al PSOE, porque los otros no me convencen, aunque hacen cosas buenas por el pueblo. ¡Y eso que a veces el dinero no llega! A ver qué pasa ahora, con el PP en la Junta y estos [Izquierda Unida] aquí".