Lectura do 'Ulises' de James Joyce, a obra que revolucionou a literatura do século XX

En inglés ou galego, cada quen rinde homenaxe ao seu xeito á obra do autor irlandés, unha das máis celebradas da literatura do século XX.

No 'Ulises' James Joyce narra nas súas máis de mil paxinas a vida de Leopold Bloom ao longo de vintecatro horas, no Dublín de comezos do século pasado. Unha mapa da paisaxe humana que cen anos despois non perde a súa vixencia

“Cen anos despois e se non estoupa o mundo de aqui a un pouco vaina seguir tendo durante séculos”, di María Alonso Seisdedos, tradutora do inglés ao galego.

Premio á tradución Galaxia publicouna en 2013 e agora reedítaa co gallo do centenario da obra. A versión ao galego levou o Premio Nacional de Traducción, un galardón que recoñece o traballo de catro traductores ante a complexidade lingüistica da obra orixinal. Unha complexidade que María Alonso di que non ten que asustar ao público lector. “Que o lea aos poucos e que salte porque as paxinas e os paragráfos que non lle gusten“ “Que o lea aos poucos, e que salte porque as paxinas e os paragráfos que non lle gusten. Porque é un día visto desde distintas perspectivas, entón o que vai perder é certo estilo que non lle guste”.