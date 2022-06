'La brigada de la cocina', la integración de los jóvenes inmigrantes a través de la cocina

Si os gusta el cine y la cocina no podéis perderos La brigada de la cocina, una comedia social que viene precedida de un gran éxito en Francia y que narra la historia de una famosa chef que, a los 40 años, tiene una mala racha y acaba enseñando a cocinar a los chavales de un hogar para jóvenes inmigrantes no acompañados, que encontrarán en el mundo culinario su auténtica pasión. Se estrena en cines este viernes, 17 de junio.

Hemos hablado con su director, Louis-Julien Petit (Las invisibles), que nos ha comentado que: “No es una película sobre cocina. Es una película sobre la transmisión del cariño, del amor por la cocina, a través de ese personaje de Cathy Marie (Audrey Lamy), que siente una enorme pasión por la cocina y que demuestra ser una gran pedagoga para transmitir ese amor a estos chavales que no tienen nada”.

Cathy Marie es muy exigente consigo misma -continúa-, quiere hacer las cosas bien. Y logra que esos chavales también crean en sí mismos y en que pueden lograr lo que se propongan”.

“Ellos vienen a Europa buscando una oportunidad –continúa-. Buscan Europa, no únicamente Francia. Muchos no quieren quedarse en Francia, sino llegar a Inglaterra porque son angloparlantes. Algunos huyen de las guerras, como los jóvenes sirios, que si se quedan son obligados a combatir. O de países en los que no pueden vivir su identidad sexual. Han tenido que huir para vivir, para ser libres. Y debemos intentar ayudarlos, porque en Francia, por ejemplo, faltan muchos enfermeros”.

Lo más curioso es que este personaje está inspirado en una cocinera real: “La idea surgió cuando conocí a Catherine Grosjean –asegura el director-, que es una chef que dirige a una brigada formada por estos menores no acompañados. Fui a conocerla porque quería ver el vínculo que existía entre ella y esos chicos que vienen solos a Francia y que quieren tener una oportunidad de aprender un oficio, de tener una educación… en definitiva, la esperanza de poder empezar una nueva vida” (si no encuentran trabajo antes de los 18 años son devueltos a sus países de origen)

Dos grandes actores

La película está protagonizada por dos grandes actores franceses, Audrey Lamy (Las invisibles) y François Cluzet (Intocable, Un doctor en la campiña). “La gran protagonista es Audrey -asegura el director-, que interpreta a esta chef que al principio es una individualista y está muy frustrada porque siempre le impiden su sueño de tener su propio restaurante. Y gracias a estos jóvenes podrá tener su propia brigada, descubrirá que es necesario dejarse ayudar para conseguir los sueños. Y al final incluso estará dispuesta a renunciar a ellos para que estos jóvenes consigan los suyos. Les dará todo a ellos”.

“Yo ya había trabajado con Audrey en Las Invisibles –añade el director-. Y para mí es un Stradivarius. Escribí el guion pensado en ella y para mí es una actriz inmensa”.

Por este papel, Audrey Lamy recibió el premio a la mejor interpretación femenina del festival internacional de cine de comedia de Alpe d'Huez 2022.

Fotograma de 'La brigada de la cocina'

En cuanto a François Cluzet, que interpreta a Lorenzo, el director de este centro de acogida, es uno de los actores más populares de Francia después del enorme éxito de Intocable (Olivier Nakache, Eric Toledano, 2011) en todo el mundo. “Ni siquiera me atrevía a llamarlo –confiesa Louis-Julien Petit-. Pero al final me llamó él para interesarse por el papel. Y aunque era un rol secundario, me dijo que no hay pequeños papeles, solo grandes películas”.

Al igual que en Intocable, el personaje de Cluzet tiene una minusvalía, es cojo. “No estaba pensado, pero Cluzet tuvo un accidente el primer día de rodaje, jugando al fútbol con los chavales, y le tuvieron que operar. Así que volví a escribir el guion, incluyendo esa cojera de Lorenzo. Una cojera dio una nueva dimensión al personaje –añade-. Eso le da una fragilidad que le viene muy bien, porque su interpretación ya no se centraba en su cuerpo, sino en su mirada y su corazón. Le dije que si con esa cojera conseguía transmitir la mitad de emoción que logró con Intocable, íbamos a lograr una gran película”.