Palestina recibirá más de 200 millones de euros de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que la autoridad palestina recibirá 214 millones de euros de la Unión Europea, destinados a mejorar a la educación y la sanidad en los territorios ocupados. Lo ha hecho durante una visita oficial en Cisjordania, donde se ha reunido con el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh.

Dichos fondos permanecían bloqueados desde 2021 por un intento del comisario de Vecindad y Ampliación, el húngaro Olivér Várhelyi, de condicionar ese dinero a que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) cambiara el contenido de los libros de texto palestinos por considerar que incluyen contenido antisemita.

"Estoy muy contenta de anunciar que los fondos correspondientes a 2021 ya pueden ser desembolsados rápidamente. Todos los problemas ya se han solucionado", ha afirmado Von der Leyen en Ramala ante los medios.

“Good to be in Ramallah to meet PM @DrStayyeh.#TeamEurope is the largest donor of support to the Palestinian people.



We’ll discuss how to boost economic, social development, including access to clean water, reliable energy supply and food security. https://t.co/NkKJstvMra“