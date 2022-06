Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 11 de junio: Ucrania cifra en 10.000 los soldados fallecidos entre sus tropas

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha hablado con su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis, para tratar de desbloquear las exportaciones de alimentos de Ucrania. Además, Kuleba ha recalcado la necesidad de más armamento pesad para proteger Odesa.

“Focused call with my Lithuanian colleague and friend @GLandsbergis. We work closely together to solve the problem of unblocking Ukrainian food exports. Lithuania fully understands and shares Ukraine’s security concerns. We need more heavy weapons to protect Odesa from the sea.“