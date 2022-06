En la última década, solo tres pueblos han nacido de una fusión en nuestro país. El más reciente, en Extremadura. Don Benito y Villanueva de la Serena se han dado el sí quiero a formar un solo municipio, pero la primera batalla, la de elegir un nuevo nombre para el nuevo pueblo, no ha gustado a los vecinos de ninguna de las dos localidades.

La razón principal por las que dos pueblos buscan la unión es la económica, si son más grandes cuentan con más presupuesto, pero en España muy pocos pueblos se juntan, en los últimos 45 años, 120 municipios se han independizado de otros según el INE, ¿por qué?

La unión ¿hace la fuerza? “Con la unión tendremos más infraestructuras, más colegios o universidades. Se fija población y los jóvenes no se van“ La localidad resultante de la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito será la capital más poblada de Extremadura por detrás de las ciudades de Cáceres y Badajoz. “Nos preocupa el descenso de la natalidad en la zona. Con la unión tendremos más infraestructuras, más colegios o universidades. Se fija población y los jóvenes no se van fuera”, cuenta Fermín Muñoz, director del Colegio Público Miguel de Cervantes de Villanueva de la Serena, mientras los alumnos debaten en clase los pros y los contras de la fusión. Concordia o Mestas del Guadiana, dos opciones para el futuro de la nueva ciudad FERNANDO BAUTISTA / RTVE EXTREMADURA Aunque no todo son voces a favor. Hay vecinos, como Francisco o Miguel Ángel, que han formado la plataforma ciudadana Siempre don Benito porque no están de acuerdo. “Se nos ha ocultado el nombre, se nos ha dicho que había importantes inversiones sin decir cuáles, no se ha tratado la ausencia de inconvenientes…”, aseguran. La plataforma ciudadana Siempre don Benito no está de acuerdo con la unión. COMANDO ACTUALIDAD

El Altet sin Elche Los vecinos de El Altet quieren dejar de ser una pedanía de Elche. Los ingresos que genera el aeropuerto son la base de esta pugna. La ley refleja que hacen falta mínimo 5.000 habitantes para separarse y que no haya dependencia económica entre ellos. “Buscamos tener un ayuntamiento propio porque nos llegan promesas, pero no resultados“ “Buscamos tener un ayuntamiento propio porque nos llegan promesas, pero no resultados”, afirman los vecinos que han creado la plataforma para impulsar la separación. El Altet tiene 6.000 habitantes y está a veinte minutos de Elche. “Llevamos ya cinco intentos. Es una reivindicación del siglo XIX. Queremos pasar de pedanía a pueblo”. El caso de Don Benito y Villanueva de la Serena es una excepción: por qué no han triunfado las fusiones de pueblos CRISTINA POZO GARCÍA / DatosRTVE “Estamos pagando impuestos como si viviéramos en el centro de Elche y no tenemos ningún beneficio“ “Todo el dinero de las pedanías va a Elche y también todos los servicios”, asegura una vecina de la plataforma. “Necesitamos crecer, infraestructuras, mantenimiento, no hay centros de salud, tienes que irte al hospital de Elche. El aeropuerto es la mayor industria que tenemos en El Altet pero estas ganancias van para Elche y por eso no quieren darnos la independencia”. “Estamos pagando impuestos como si viviéramos en el centro de Elche y no tenemos ningún beneficio”, asegura.

Cerdedo - Cotobade, pueblos unidos La paz reina entre los vecinos de la segunda fusión que se hizo en España, fue en Galicia en 2016. En el marco de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se aprobó en 2013 para fomentar la unión de pueblos españoles. Los ayuntamientos con problemas económicos deberán proponer su fusión con otro municipio “Pasados los años hemos visto que es algo positivo, aunque entre los dos pueblos hay 18 kilómetros de distancia“ Los vecinos del actual Cerdedo - Cotobade aseguran que el presupuesto municipal ha aumentado desde entonces, y que no hay despoblación. “Lo que no nos gustó mucho de la fusión fue que nos enteramos por la prensa. No hubo referéndum. Pero pasados los años hemos visto que es algo positivo, aunque entre los dos pueblos hay 18 kilómetros de distancia”, cuenta Inés mientras cocina petote, una delicia a base de harina y morcilla para el cocido típica de Cerdedo - Cotobade. La segunda fusión que se hizo en España fue la de Cerdedo - Cotobade en Galicia el año 2016 COMANDO ACTUALIDAD “Se ha dado trabajo a mucha gente que tenía dificultades para entrar en el mercado laboral” cuenta el alcalde de la localidad. “Al ser más grandes, se dobla la financiación, se recibe más dinero de los fondos de cooperación, nos dan más recursos…”. “Además han bajado impuestos como la basura, el coche… “, afirma el dueño de un bar. Por otro lado, ha subido la compraventa de inmuebles. “Desde la fusión no hay impuesto de reformas”, dice Isabel, que ha reformado su casa por completo.