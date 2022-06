El Govern coordinarà les oposicions de policia local a tots els municipis de Balears

Avui, la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, ha anunciat que el Govern modificarà la llei de coordinació de policies locals de Balears per agilitzar la selecció i la formació dels nous efectius. La modificació pretén que l'EBAP (Escola Balear d'Administració Pública) assumeixi les competències per convocar i fer oposicions cada segon semestre de l'any.

Al decret llei s'inclouen altres modificacions que permetran fer més àgils els processos de selecció. Per exemple, s'eliminaran algunes proves dels exàmens i així facilitar l'avaluació. A més, segons la consellera donen resposta a les demandes dels ajuntaments per millorar la seguretat ciutadana i reforçar el nombre d'efectius de la policia local .

Abans aquestes places les convocaven els mateixos municipis de les illes. Però, a partir d'aquest 1 de juliol això canviarà. L'EBAP farà una convocatòria unificada d'oposicions per a totes les illes segons ha explicat la Conselleria de Presidència . Això suposa que els primers sis mesos de l'any els ajuntaments hi hauran d'aportar les places que convoquen a cada municipi pel segon semestre de l'any convocar oficialment les oposicions. Està previst que a partir d'ara sigui així cada any.

L'objectiu: intensificar el nombre d'efectius policials

La Conselleria pretén que en el marge d'un any s'intensifiqui l'increment d'efectius als cossos de policia local a tota la comunitat autònoma. Però, encara hi ha punts que no estan clars.

“"No sabem totes les places ofertes encara, podem dir que la Policia Local de Palma oferirà 50 places a la propera convocatòria"“

Garrido no ha confirmat el total de les places que s'oferiran ni tampoc com es durà a terme el procediment per l'elecció de plaça: "no sabem totes les places ofertes encara, podem dir que la Policia Local de Palma oferirà 50 places a la propera convocatòria", però ha reiterat que la modificació de la llei no suposa una unificació dels sous perquè no té la capacitat de fer-ho. És a dir, les retribucions dels agents ho continuaran fixant els ajuntaments.