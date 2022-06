Casi 60.000 incondicionales de la banda californiana Red Hot Chili Peppers han vivido este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla un concierto que no solo ha marcado el inicio de su nueva gira mundial, sino también el retorno al grupo del guitarrista John Frusciante.

No se trata solo de una gira para volver a la carretera, sino que también sirve para la presentación de Unlimited Love, un disco que salió al mercado el pasado 1 de abril, cuyas canciones han sido coreadas por el público como si fuese una auténtica recopilación de sus grandes éxitos.

Sus nuevos temas Black Summer, Here Ever After, o Aquatic Mouth Dance, no tienen nada que envidiar a los clásicos de la banda, que son los que mayores aplausos han provocado entre la gente en el estadio sevillano.

Eso sí, ninguna novedad musical que el grupo pueda sacar parece poder competir con la aceptación que siguen teniendo Californication o Under the bridge, y, en la globalidad de la historia del grupo, a punto de cumplir 40 años, puntúa mucho a su favor que John Frusciante haya vuelto a hacerse con la guitarra principal de la banda.

Sus manos se notan en su último disco, el duodécimo de estudio del grupo, producido por Rick Rubin, fijo en los estudios de grabación de forma ininterrumpida con Red Hot Chili Peppers desde I'm with You, en 2011, y responsable también de los legendarios Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By The Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).