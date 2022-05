Campanya contra l'incivisme a Palma

Més de dos-cents cartells recordaran pels carrers de Palma les conseqüències dels actes incívics. Els més comuns són no recollir els excrements dels cans, tirar papers o plàstics al carrer, deixar els fems fora del contenidor o treure els trastos el dia que no toca. Els panells informatius es col·locaran allà on EMAYA ha detectat aquests comportaments.

“"EMAYA ha d'aumgentar el servei de neteja, però que sense civisme és molt difícil que es noti"“

La campanya té una durada prevista de dos mesos. Durant el 2021, l'ajuntament va aixecar 638 actes sancionadores, la gran majoria relacionats amb els residus. El batle de Palma ha dit que és conscient que "EMAYA ha d'aumgentar el servei de neteja, però que sense civisme és molt difícil que es noti", per això, ha afegit, impulsen aquesta campanya per consicenciar la ciutadania i millorar la imatge de la ciutat.