Un policia salva la vida a un nadó a punt d'ofegar-se

En Kevin avui descansava en braços del seu salvador. Fran, el policia que el va salvar, es trobava fora de servei passejant el seu ca al barri de Sa Penya, quan va sentir els crits d'una mare.

A punt d'ofegar-se

La dona demanava auxili perquè el seu fill s'ofegava. El nin, que no té dos anys, havia fet mala via. Ràpidament, l'agent el col·locà cap per baix i li practicà la maniobra de reanimació 'Heimlich'. "Estava amb la cara i el llavis ja morat, sense respiració, inconscient o semiinconscient...", ha explicat Fran.

Isi, la mare de Kevin, conta que la seva preocupació va ser màxima. "Estava donant-li el sopar i va agafar un grapat de fideus i se'ls va ficar tots alhora. Vaig intentar que ho tragues i no vaig poder. Llavors vaig sortir, el vaig veure a ell i li vaig donar el nin. Kevin està viu gràcies a Fran", detalla.