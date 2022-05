Desde el pasado 6 de abril, los ciudadanos pueden realizar la declaración de la renta a través de la web de la Agencia Tributaria, la App móvil, por teléfono o de forma presencial. Aunque estas vías tienen plazos diferentes detallados en su calendario oficial, la campaña termina el 30 de junio.

En el momento de acceder y rellenar el borrador, hay muchos contribuyentes que tienen dudas de si tienen que declarar o no los pagos que han efectuado a través del sistema Bizum. Esta aplicación móvil lleva seis años funcionando y se ha convertido en un servicio muy popular entre la población, ya sea para hacer pagos de manera rápida o como canal para obtener ingresos en el caso de autónomos y empresarios.

Aparte de ser un método muy común entre la rutina de los jóvenes, cada vez más empresas lo han implantado como canal de financiación . Así, no es raro que las ONGs pidan donaciones por Bizum -ya lo hacen un total de 5.600-, y que los bares y restaurantes permitan pagar las consumiciones de este modo.

No es un servicio independiente, sino que es necesario tener abierta una cuenta bancaria en una entidad que lo haya implantado, descargar su aplicación en el teléfono y, además, activar este servicio en el banco.

¿Todos están obligados a hacerlo?

No exactamente. Aquellas personas que utilicen Bizum como 'moneda de cambio', es decir, para repartir gastos -algo frecuente entre el público joven-, no tienen que declararlo porque no les supone ninguna ganancia. Sin embargo, sí deben hacerlo las empresas y autónomos que obtienen beneficios económicos por su actividad profesional a través de esta vía. En este caso, lo tienen que hacer como venta o servicio, independientemente de la cantidad.

Enrique Moreno, CEO y fundador de TaxDown, recalca que son quienes ingresan los que están obligados a declarar, y no los pagadores, que pueden hacerlo si buscan desgravar algunos gastos. Así, explica que los empresarios y autónomos que obtengan ingresos por Bizum están obligados a declararlos como el resto de transferencias.

Además, también incluye a las personas que, sin realizar una actividad profesional, reciben cantidades que supongan una rentabilidad. Por ejemplo, una persona que alquila una plaza de garaje a otra y recibe el ingreso por Bizum, debe declararlo como si se tratase de otra forma de pago. En estos casos, sobre todo si son cuantías altas, Hacienda puede sospechar que existe una actividad encubierta e iniciar una investigación. No obstante, esto es poco probable porque esta aplicación no permite pagar más de 1.000 euros en un solo envío y tiene un máximo de 60 transacciones al mes.