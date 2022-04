Maurice Bavaud, el joven que pudo matar a Hitler y... Â¿Evitar la II Guerra Mundial?

Viajar en el tiempo para matar a Hitler antes de que iniciase la II Guerra Mundial es una de las ideas más repetidas de la ciencia ficción. Pero la realidad es incluso más apasionante: Maurice Bavaud, un joven suizo de 22 años, estuvo a punto de acabar con Hitler hasta en dos ocasiones. Un curioso episodio histórico que el guionista francés Patrice Perna y el dibujante Francisco Ruizgé (Valencia, 1969), narran en Entre las sombras. Asesinar a Hitler (Harper Collins), mezclándolo con una sorprendente historia de periodistas y espías en el Berlín de los años 50.

Hemos preguntado a Francisco que cómo podría haber cambiado la historia de Europa si este joven suizo hubiera logrado su objetivo de matar a Hitler. “Creo que la historia es más tozuda de lo que a veces pensamos. Sin duda la muerte de Hitler habría cambiado la historia de Alemania, pero no necesariamente habría supuesto que no estallase la II Guerra Mundial… quedaban Goebbels, Göring, Bormann, Himmler”,

“En 1938, cuando Bavaud intenta asesinar a Hitler, había un estado de opinión en Alemania muy favorable a la guerra –añade el dibujante-, el belicismo de los nazis se hacía patente en muchas cosas y no solo en los uniformes. La Alemania nazi se preparaba para la guerra desde al menos 1936 y lo demuestra su intervención en la Guerra Civil española”.

En cuanto a lo que hay de real en ambas historias, Francisco nos comenta: “ La historia de Maurice Bavaud es completamente real , su paso por el seminario, su viaje a Alemania, su detención, encarcelamiento y su muerte. En las notas previas que me pasó Pat, el tebeo se titulaba La compañía del Misterio, que eran como se llamaban a sí mismos el grupo de amigos que estudiaban con Maurice en el seminario de Saint Yllan. En ese momento el personaje de Bavaud iba a tener más presencia en el relato, pero pronto Pat se decantó por centrar la historia en Guntram Muller , el periodista que es un personaje completamente ficticio, pero que lleva todo el peso de la trama”.

Francisco nos comenta por qué han querido hacer esta mezcla: “ ¿Cómo resistirse a hacer una historia de espionaje en el Berlín de postguerra? Va de suyo, pero he de decir que esta parte del relato únicamente es uno de los múltiples ángulos que aparecen en nuestro tebeo”.

Maurice Bavaud… ¿Héroe o asesino?

En los años cincuenta se celebraron varios juicios para intentar reivindicar la figura de Maurice Bavaud, que fue ajusticiado por los alemanes, mediante la guillotina, en mayo de 1941. “La revisión del juicio que se cuenta en el tebeo es otro de los elementos históricos que aparecen en el relato, era la única forma que la familia Bavaud tenía de reivindicar la memoria de Maurice. El gobierno suizo intentó no implicarse demasiado y paso de puntillas por el asunto Bavaud, quizás no querían recordar su relación con el gobierno del Tercer Reich. Y no podemos olvidar que hubo que esperar hasta el año 2008 para que el gobierno suizo reconociera la figura de Bavaud”.

Pero Maurice… ¿Era un loco o un héroe? “Supongo que hay que estar un poco loco para meterse en un desfile de exaltación nazi, rodeado de nazis para matar a Adolf Hitler –asegura Francisco-. Creo que a la vez podemos pensar en el cómo un héroe en el sentido de alguien que consigue vencer sus miedos para realizar algo que pondrá en riesgo su vida. Bavaud era alguien muy religioso, con una fe muy arraigada, que cree firmemente en su misión y sabe ver lo que otras personas en su época también vieron, que Hitler era una amenaza para la paz”.

En cuanto al retrato físico y psicológico de Maurice, Francisco nos comenta: “He tenido acceso a muy pocas fotografías de Bavaud, de modo que no he hecho hincapié en sus rasgos físicos concretos, he usado los de cualquier joven de los años 30, su modo de vestir y de peinarse. En cuanto al aspecto psicológico, en las pocas escenas donde aparece estaba muy claro para mi cuáles iban a ser las reacciones que debía plasmar: miedo, alegría, contención, introspección, religiosidad, fe…”.

Página de 'Entre las sombras. Asesinar a Hitler'

Sobre los dos periodistas que siguen su juicio en los años 50, no os podemos contar demasiado: “Son muy diferentes entre sí –asegura Francisco-, Müller está centrado en la exculpación de Bavaud, podríamos decir que además de justicia busca una suerte de ajuste de cuentas con Alemania. Sin embargo, las motivaciones de Fiala son otras".

Por último, queremos destacar a un misterioso personaje del que se dice que pudo ser el que influyó en Maurice en su decisión de matar a Hitler. “Gerbohay es alguien del que se sabe muy poco. Miembro junto a Bavaud de la compañía del Misterio, su figura permanece también envuelta en un halo misterioso. Parece ser que sufría delirios que le habían hecho creerse descendiente del Zar Nicolas II. No está clara la influencia que tuvo sobre Maurice y el grado de implicación en el atentado a Hitler, pero la Gestapo lo detuvo en Francia en 1942 como cómplice de Bavaud y fue ejecutado en Alemania en 1943”.