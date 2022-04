Julio, invidente, sobe por vez primeira a un autobús con Rico, o seu can guía

Hoxe celébrase o Día Internacional do Can Guía, no que a Fundación Once quere lembrar que con eles poden acceder a calquera medio de transporte público. Para iso, hoxe sacou á venda cinco millóns de cupóns, con este tipo de animais coma protagonistas.

Julio explica esta primeira experiencia. "Para ser a primeira vez, o can traballou bastante ben. Sentei e o can portouse moi ben, botouse aos meus pés, non se moveu. O can portouse perfectamente no autobús ".

“Para ser a primeira vez, o can traballou bastante ben, botouse aos meus pés, non se moveu“

Primeiro cego con can

Julio foi o primeiro cego de Ourense en ter un can guía, unha figura descoñecida para moitos hai anos. Ese descoñecemento provocou que hai vintecinco anos lle impedisen subir co can a un autobús. "O can marcárame o paso para subir ao autobús, pero o condutor pechou as portas, case llas engancha ao can. E largouse.

“Había xente que non pasaba ao meu carón porque pensaban que o can mordía“

Vían un can con correas e non pensaban que fose un can guía, senón un can perigoso. Ata había xente que non pasaba ao meu carón porque pensaban que o can mordía".

Os cans guía son os ollos das persoas cegas. Dan traballo e custa mantelos, pero grazas a súa compaña, as persoas invidentes gañan en autonomía. En Galicia hai 36 destes animais.

Antes de Rico, Julio viviu sete anos con Xiamba e once con Upa, a súa cadela preferida. Antes deles, movíase cun bastón.