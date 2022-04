“Cantaba el poeta Mikel Laboa su amor por un pájaro y el dolor por su pérdida. Y se lamentaba: 'quizás si le hubiera cortado las alas, aún estaría aquí conmigo'”. Con estas líneas, que despidieron hace un año a David Beriain en su localidad natal de Artajona (Navarra), arranca su viuda, Rosaura Romero, el relato sobre la pasión de Beriain por el periodismo, que no era sino la pasión de contar al otro siempre, sin juzgarlo nunca. “No pienso en ellos nunca”, dice Rosaura Romero sobre los asesinos de su marido. “No siento rabia, ni me he conectado con ese sentimiento. La investigación no me aporta nada nuevo. Saber quiénes son me da igual. No fueron a por ellos específicamente. Cayeron David y Roberto, como podían haber caído otros”, añade.

Reporteros Sin Fronteras y RNE han querido hacer coincidir la segunda entrega del podcast 'Vivir para Contarla' con el aniversario del asesinato de David Beriain y Roberto Fraile, abatidos en el Parque Nacional de Arli (Burkina Faso) por terroristas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), próximo a Al Qaeda, cuando preparaban un documental sobre caza furtiva. Se trata de un homenaje a su memoria y a la de todos los periodistas perseguidos, en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el próximo 3 de mayo.

En este primer capítulo, Rosaura Romero repasa su profunda unión emocional y profesional con el reportero, cuya voz acompaña a la de su mujer, en una suerte de reflexión conjunta sobre el periodismo, la vida y la condición humana. Conocer los entornos de violencia por sus trabajos con David Beriain ha ayudado a Rosaura Romero a contextualizar su asesinato: “Si tú hubieras nacido en Sinaloa, probablemente te dedicarías al crimen y querrías a tu madre igual. Es la complejidad del ser humano, que determina dónde te crías y tu entorno. No somos tan especiales, ni tan distintos”, dice.

Desde el asesinato de Berain y Fraile, el mundo se ha transformado en un lugar aún más inhóspito para el ejercicio del periodismo, por la proliferación de regímenes depredadores de la libertad de prensa. En tres cuartas partes del planeta, los periodistas son amenazados, hostigados, acosados, agredidos, despedidos, secuestrados, encarcelados o asesinados por ejercer su profesión. Los encarcelamientos de periodistas se dispararon un 20% en 2021, elevando a casi 500 los informadores presos en todo el mundo, mientras los asesinatos bajaron del umbral de 50 a nivel global, pese a la dolorosa excepción de Beriain y Fraile.

En Afganistán, el 80% de las mujeres han dejado la profesión al llegar los talibanes Que nadie se llame a engaño: no se mata a menos periodistas porque el mundo es un lugar mejor, sino porque ya no es necesario matarlos. Medios extranjeros que no cubren zonas enteras del planeta y sátrapas que pueden reprimir sin testigos occidentales hacen que no se requiera asesinar a periodistas para silenciarlos. Esta perversa tendencia se agrava por la precarización ya crónica de la profesión, que reduce las coberturas en el extranjero a la mínima expresión, cuajando al mundo de agujeros negros informativos y creando la paradoja de un planeta que nunca estuvo peor cubierto, estando tan al alcance. En Afganistán, solo tres meses después de llegar al poder, los talibanes ya habían logrado que cerca de la mitad de los medios echen el cierre y más del 80% de las mujeres periodistas abandonen la profesión. Tampoco queda apenas prensa independiente en la Rusia de Putin, tras el tiro de gracia que le ha asestado el Kremlin, con su prohibición para informar sobre la invasión de Ucrania, con penas de 15 años de cárcel. Aunque la guerra recuerda el valor de un periodismo que documenta los crímenes que otros quieren cometer sin testigos, también expone a la profesión en otro frente, el de la desinformación, que amenaza constantemente la calidad del relato periodístico.