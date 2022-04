Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev, donde tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski para trasladarle en persona el pleno apoyo de España ante la invasión que está sufriendo su país por parte de Rusia.

Sánchez ha llegado a primera hora de la mañana a la capital ucraniana en tren, junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y ha publicado las primeras imágenes de su llegada en un tuit. Desde Kiev, ambos mandatarios se han trasladado a Borodyanka, localidad situada a unos 40 kilómetros al norte de la capital, que fue asediada y destruida por las tropas rusas.

“Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY“